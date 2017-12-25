Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Люди, которые меняли мир

Родился Абды Суеркулов

Абды Суеркулов — известный государственный и общественный деятель республики — внес большой вклад в дело развития кыргызской государственности и государственного строительства.

Он родился 25 декабря 1912 года в селе Торкент Токтогульского района Ошской области.

Член КПСС с 1940 года. Образование получил высшее, окончив Высшую партийную школу при ЦК КПСС в 1945 году.

Абды Суеркулов отдавал всего себя работе, государственному служению во благо своего народа. Честность, трудолюбие, справедливость, любовь к Родине и своему народу — отличительные черты этого выдающегося общественного деятеля Кыргызстана.

Родился Герой Советского Союза Григорий Шемякин

Он родился в 1906 году в городе Пржевальске (ныне Каракол). Стрелок 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта.

Памятный камень, посвященный Григорию Шемякину, установлен в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (Алматы).

На камне выгравирован год смерти — 1941, так как, по официальной версии, все 28 панфиловцев погибли. Но в том бою он был только тяжело ранен.

Дожил он до преклонных лет и умер в 1973 году.

Скончалась Мыскал Омурканова

25 декабря 1976 года во Фрунзе скончалась кыргызская народная певица, исполнительница фольклорных и авторских песен Мыскал Омурканова.

Народная артистка Киргизской ССР (1954) с большим успехом выступила на второй Декаде киргизского искусства в Москве (1958), ее исполнение песни Б.Эгинчиева «Алымкан» на стихи Токтогула получило восторженные оценки в прессе.





Автор нескольких собственных песен.

Памятные даты

Открылся дом-музей Исхака Раззакова

Фото из Интернета. Бюст Исхака Раззакова в его доме-музее

Коллекция дома-музея содержит различные фотографии, которых здесь свыше трехсот. Есть и документы: различные справки, служебные извещения и, конечно, почетные документы.

Коллекцию дополняют личные вещи — книги, одежда, а также мебель и предметы интерьера.

Католическое Рождество

У кого намечаются тои

52 года исполняется депутату от фракции «Республика — Ата Журт» Болотбеку Ибраимжанову. Он родился во Фрунзе.

Специальность по образованию: ученый агроном, экономист, юрист.

Куда сходить

Культура

— В 10.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдумомунова покажут сказку «Хрустальное сердце».

Актеры театра приготовили детям новогоднее представление. Будут хоровод возле елки, встреча с Дедом Морозом, а также интересная сказка.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

- В 15.30 в магазине «Раритет» (восточная сторона площади Ала-Тоо) состоится встреча «Традиционное кыргызское чаепитие».

Вы узнаете все о традициях чаепития. Захватите с собой сладости, орехи и 30 сомов на чай и боорсоки. Регистрация через почту coysaru@mail.ru.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.