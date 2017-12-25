Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане днем местами дождь, в горных районах снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 17-22. День уменьшился до 9 часов 1 минуты. В Бишкеке температура воздуха ночью -1 градус, днем +11.
Хорошая новость
Люди, которые меняли мир
Родился Абды Суеркулов
Абды Суеркулов — известный государственный и общественный деятель республики — внес большой вклад в дело развития кыргызской государственности и государственного строительства.
Он родился 25 декабря 1912 года в селе Торкент Токтогульского района Ошской области.
Член КПСС с 1940 года. Образование получил высшее, окончив Высшую партийную школу при ЦК КПСС в 1945 году.
Абды Суеркулов отдавал всего себя работе, государственному служению во благо своего народа. Честность, трудолюбие, справедливость, любовь к Родине и своему народу — отличительные черты этого выдающегося общественного деятеля Кыргызстана.
Родился Герой Советского Союза Григорий Шемякин
Он родился в 1906 году в городе Пржевальске (ныне Каракол). Стрелок 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта.
Памятный камень, посвященный Григорию Шемякину, установлен в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (Алматы).
На камне выгравирован год смерти — 1941, так как, по официальной версии, все 28 панфиловцев погибли. Но в том бою он был только тяжело ранен.
Дожил он до преклонных лет и умер в 1973 году.
Скончалась Мыскал Омурканова
25 декабря 1976 года во Фрунзе скончалась кыргызская народная певица, исполнительница фольклорных и авторских песен Мыскал Омурканова.
Народная артистка Киргизской ССР (1954) с большим успехом выступила на второй Декаде киргизского искусства в Москве (1958), ее исполнение песни Б.Эгинчиева «Алымкан» на стихи Токтогула получило восторженные оценки в прессе.
Автор нескольких собственных песен.
Памятные даты
Открылся дом-музей Исхака Раззакова
Коллекция дома-музея содержит различные фотографии, которых здесь свыше трехсот. Есть и документы: различные справки, служебные извещения и, конечно, почетные документы.
Коллекцию дополняют личные вещи — книги, одежда, а также мебель и предметы интерьера.
Католическое Рождество
У кого намечаются тои
52 года исполняется депутату от фракции «Республика — Ата Журт» Болотбеку Ибраимжанову. Он родился во Фрунзе.
Специальность по образованию: ученый агроном, экономист, юрист.
Куда сходить
Культура
— В 10.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдумомунова покажут сказку «Хрустальное сердце».
Актеры театра приготовили детям новогоднее представление. Будут хоровод возле елки, встреча с Дедом Морозом, а также интересная сказка.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
- В 15.30 в магазине «Раритет» (восточная сторона площади Ала-Тоо) состоится встреча «Традиционное кыргызское чаепитие».
Вы узнаете все о традициях чаепития. Захватите с собой сладости, орехи и 30 сомов на чай и боорсоки. Регистрация через почту coysaru@mail.ru.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.