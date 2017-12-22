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Общество

Что происходит вокруг НТС? Юрист рассказал о нарушениях, допущенных судом

Суд, удовлетворив иск Grexton Capital Ltd. к телеканплу НТС, нарушил ряд законов. Об этом заявил на пресс-конференции в ИА «24.kg» юрист телеканала Амантур Абдрахманов.

В частности, по его словам, Межрайонный суд Бишкека нарушил требования гражданского процессуального и административного законодательств.

«После ознакомления с иском председатель суда передал дело судье Алымкулову. Поражает оперативность рассмотрения. В течение дня вышло решение об удовлетворении иска в виде обеспечения наложения ареста на имущество НТС», — сказал он.

Изучив требования искового заявления, мы установили, что оно состоит из двух блоков. Один относится к подведомственности гражданского процесса, второй — к административному. Закон не позволяет объединять в одно производство такие дела.

Амантур Абдрахманов

Он отметил, что судье предоставлено пять дней для того, чтобы определить подведомственность производств. Однако это не было учтено.
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