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Общество

Острый дефицит семейных врачей отмечается в Кыргызстане

Укомплектованность семейными врачами в Кыргызстане на сегодня составляет лишь 53 процента, а в 2005-м была 74 процента. Такие данные представил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, около 80 процентов семейных врачей – люди пред- или пенсионного возраста.

На заседании отметили отсутствие эффективного механизма привлечения и закрепления кадров в регионах.

Самый высокий показатель обеспеченности врачами в Бишкеке и Оше. В этих городах на 10 тысяч населения приходится 22,8 и 24,1 врача соответственно. А в отдельных сельских и труднодоступных районах этот показатель составляет менее 8 на 10 тысяч населения. Такая ситуация отмечена в Нарынском, Джети-Огузском, Тюпском, Алайском, Таласском и Манасском районах.
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