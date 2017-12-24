Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Люди, которые меняли мир

Родился Шабданбай Абдыраманов

24 декабря 1930 года в селе Кыз-Коль (Сузакский район) родился писатель, поэт, драматург и переводчик Шабданбай Абдыраманов.

Народный писатель Кыргызской Республики (1995). В 1964 году назначен литературным консультантом, а в 1966-м — ответственным секретарем Ошского областного отделения Союза писателей Киргизии.

В дальнейшем работал корреспондентом Ошской областной газеты «Ленин жолу». Активно выступал в защиту экологии юга КР. Печататься начал в 1949 году. В 1956 году опубликовал поэму «Сказание об озере». С 1959 года работал как прозаик. Писал пьесы, занимался переводами.

Памятные даты

Католический сочельник

Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому празднику.

Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.

Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера.

Повсеместно распространен и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место.

Если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

У кого намечаются тои

54 года исполняется сегодня бывшему мэру Бишкека, с именем которого в последнее время связаны только скандалы и уголовные дела, Нариману Тюлееву.

Он родился в городе Фрунзе. Был градоначальником при беглом президенте Курманбеке Бакиеве в 2008-2010 годах.

Куда сходить

Культура

— В 10.30 в комплексе «Золотой дракон» состоится детское шоу «Новогодний переполох».

Вас ждут Дед Мороз, Снегурочка, театральное новогоднее шоу, подарок для ребенка, угощение, а после вы сможете сделать запоминающиеся семейные кадры в организованной фотозоне.

Справки по телефонам: 0700 87 77 31, 0550 00 92 43.

— В 17.00 в Оlolohaus покажут фильм «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе (2016).

Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру — читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.

Справки по телефону 0777 99 00 50.

— В 17.00 в Dodo Pizza пройдет детский новогодний корпоратив.

Это увлекательное приключение с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными гостями.

Вход свободный.

— В 19.00 в «Асанбай-центре» состоится концерт Государственного филармонического камерного оркестра Кыргызстана «Рождественская сказка».

Концерт с участием хора Liberty под руководством Юлии Остапенко.

Прозвучат всемирно известные, популярные западноевропейские рождественские произведения: песни из репертуара Фрэнка Синатры, Бинга Кросби, произведения оригинальных аранжировок Джона Раттера, Марка Вилберга, композиторов Джона Вильямса, Джастина Гурвитца. Исполнят музыку из кинофильмов «Терминал», «Один дома», «LaLaLand».

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» творческий вечер Михаила Левантовского.

«Хочется новогоднего настроения, себе и вам! А Новый год — это не только лишь подарки и петарды, шампанское и радость, а еще и какая-то такая тишина. И немедленно выпить. Вот в тишине и призадумаемся под стихи Миши Левантовского», — обещают организаторы.

Вход свободный.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула завершается чемпионат Кыргызстана по рукопашному бою.

Турнир посвящен Году нравственности, воспитания и культуры. Участвуют сильнейшие спортсмены из столицы и регионов республики.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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