Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Куда сходить

Культура

— 10.00, ТЦ «Бишкек Парк» — новогодний переполох «Время дарить подарки».

Всех приглашают на главную ярмарку уходящего года — новогодний шопинг. Конечно, обещают огромные скидки, рождественские чудеса и бурю положительных эмоций.

— В 11.00 в Кыргызском государственном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут сказку «Веселый роджер-2, или Пиратский праздник Новый год».

Это праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой — Пираньей. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться на поиски несметных сокровищ в морское путешествие.

Узнайте, что же является настоящим сокровищем для человека: золото, драгоценные камни или все-таки настоящая дружба, героизм и честное слово?

Кроме самой сказки, ребят ждет елочное представление в фойе театра — танцы, конкурсы и игры. Если вы хотите совершить сказочное путешествие в новогоднюю ночь — тогда вперед вместе с нашими героями!

— В 11.45 в ololohaus WTM Fest.

12.00 — Салтанат Алиева «3Д-протезирование для людей со специальными потребностями».

12.30 — Эльвира Шеина «О работе в Toptal. Зачем разработчику контрибьютить, как начать и что делать».

13.00 — Дастан Мамыров «Kotlin. Начало».

13.30 — Александр Кривов «Design Thinking».

14.00 — Вероника Юрченко «Риск-менеджмент при инициации проекта».

14.30 — Чингиз Рыскулов «Progressive Web Apps».

15.15 — Панельная дискуссия с выпускницами TechWomen + вопросы, ответы по программе.

16.30 — 17.30 Нэтворкинг.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

— В 14.00 в кафе Bellagio пройдет мастер-класс «Латте-арт».

Мероприятие для тех, кто давно мечтал научиться варить латте, американо или капучино и рисовать красивые узоры на молочной пенке латте.

Стоимость 200 сомов.

— В 17.00 в Dodo Pizza детский новогодний корпоратив.

Детские новогодние корпоративы в Dodo Pizza — это увлекательное приключение с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными гостями! «Ваш малыш обязательно запомнит этот праздник, ведь он будет не похож на другие елки!», — обещают организаторы.

Вход свободный.

— В 18.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт «Тайна рождества».

Концерт пройдет с участием хора Liberty под руководством Юлии Остапенко. В программе прозвучат всемирно известные, популярные западноевропейские рождественские произведения, наполненные светлым праздничным настроением. Оркестр также исполнит музыку из кинофильмов «Терминал», «Один дома», LaLaLand.

Стоимость: 300 сомов.

Справки по телефонам: 0312 614015; 0550 204020.

— 19.00 в кафе «Экодемия» — мантра-йога.

Это практика медитации с помощью мантр и разнообразных музыкальных инструментов. С их помощью человек в меньшей степени подвергается стрессам, у него развивается концентрация сознания и осознанность. Живая музыка и теплое общение создадут атмосферу уюта, а экзотические угощения закрепят позитивное настроение всей программы.

— В 20.00 в кафе-бар GQ пройдет конкурс по социальным танцам! Кубок Альфа.

Конкурсы по социальным танцам в Бишкеке проходят раз в один или два года. Но это всегда весело и зрелищно. Кто не бывал — обязательно стоит посмотреть и оценить.

В программе:

— бачата начинающие (танцующие до 6 месяцев);

— бачата продолжающие (танцующие больше 6 месяцев);

— сальса начинающие (танцующие до 6 месяцев);

— сальса продолжающие (танцующие больше 6 месяцев);

— кизомба (без уровня).

Участники могут танцевать как один танец, так и все три.

Готовить танец не обязательно.

Участниками могут быть все желающие, за исключением бывших и действующих преподавателей.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вход 200 сомов.

— В 21.00 в «Модном Мамонте» состоится презентация EP альбома No Home.

Организаторы обещают немного шоу и качественное выступление.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Спорт

— В Южной Корее пройдут международные соревнования RoadFC 45 по смешанным единоборствам.

В программе 10 боев. В двух из них дерутся кыргызстанцы: Рафаэль Физиев — с Нандином-Эрдене Мунгунтсожем (Монголия), а Бегимжан Касымова — с Дестани Ярбраф (США).

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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