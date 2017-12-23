Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Куда сходить
Культура
— 10.00, ТЦ «Бишкек Парк» — новогодний переполох «Время дарить подарки».
Всех приглашают на главную ярмарку уходящего года — новогодний шопинг. Конечно, обещают огромные скидки, рождественские чудеса и бурю положительных эмоций.
— В 11.00 в Кыргызском государственном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут сказку «Веселый роджер-2, или Пиратский праздник Новый год».
Это праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой — Пираньей. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться на поиски несметных сокровищ в морское путешествие.
Узнайте, что же является настоящим сокровищем для человека: золото, драгоценные камни или все-таки настоящая дружба, героизм и честное слово?
Кроме самой сказки, ребят ждет елочное представление в фойе театра — танцы, конкурсы и игры. Если вы хотите совершить сказочное путешествие в новогоднюю ночь — тогда вперед вместе с нашими героями!
— В 11.45 в ololohaus WTM Fest.
12.00 — Салтанат Алиева «3Д-протезирование для людей со специальными потребностями».
12.30 — Эльвира Шеина «О работе в Toptal. Зачем разработчику контрибьютить, как начать и что делать».
13.00 — Дастан Мамыров «Kotlin. Начало».
13.30 — Александр Кривов «Design Thinking».
14.00 — Вероника Юрченко «Риск-менеджмент при инициации проекта».
14.30 — Чингиз Рыскулов «Progressive Web Apps».
15.15 — Панельная дискуссия с выпускницами TechWomen + вопросы, ответы по программе.
16.30 — 17.30 Нэтворкинг.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
— В 14.00 в кафе Bellagio пройдет мастер-класс «Латте-арт».
Мероприятие для тех, кто давно мечтал научиться варить латте, американо или капучино и рисовать красивые узоры на молочной пенке латте.
Стоимость 200 сомов.
— В 17.00 в Dodo Pizza детский новогодний корпоратив.
Детские новогодние корпоративы в Dodo Pizza — это увлекательное приключение с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными гостями! «Ваш малыш обязательно запомнит этот праздник, ведь он будет не похож на другие елки!», — обещают организаторы.
Вход свободный.
— В 18.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт «Тайна рождества».
Стоимость: 300 сомов.
Справки по телефонам: 0312 614015; 0550 204020.
— 19.00 в кафе «Экодемия» — мантра-йога.
Это практика медитации с помощью мантр и разнообразных музыкальных инструментов. С их помощью человек в меньшей степени подвергается стрессам, у него развивается концентрация сознания и осознанность. Живая музыка и теплое общение создадут атмосферу уюта, а экзотические угощения закрепят позитивное настроение всей программы.
— В 20.00 в кафе-бар GQ пройдет конкурс по социальным танцам! Кубок Альфа.
Конкурсы по социальным танцам в Бишкеке проходят раз в один или два года. Но это всегда весело и зрелищно. Кто не бывал — обязательно стоит посмотреть и оценить.
В программе:
— бачата начинающие (танцующие до 6 месяцев);
— бачата продолжающие (танцующие больше 6 месяцев);
— сальса начинающие (танцующие до 6 месяцев);
— сальса продолжающие (танцующие больше 6 месяцев);
— кизомба (без уровня).
Участники могут танцевать как один танец, так и все три.
Готовить танец не обязательно.
Участниками могут быть все желающие, за исключением бывших и действующих преподавателей.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Вход 200 сомов.
— В 21.00 в «Модном Мамонте» состоится презентация EP альбома No Home.
Организаторы обещают немного шоу и качественное выступление.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».
Спорт
— В Южной Корее пройдут международные соревнования RoadFC 45 по смешанным единоборствам.
В программе 10 боев. В двух из них дерутся кыргызстанцы: Рафаэль Физиев — с Нандином-Эрдене Мунгунтсожем (Монголия), а Бегимжан Касымова — с Дестани Ярбраф (США).
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
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