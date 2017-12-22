Афиша на выходные: 23-24 декабря

Театры

23 декабря. «Щелкунчик»

Либретто по мотивам сказки Гофмана, постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

24 декабря. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Концерты

23 декабря. Фестиваль Rock da Bone&EMM: bass edition

На фестивале тяжелой и электронной музыки соберутся более десяти музыкальных коллективов и диджеев из Кыргызстана и Казахстана.

Бар «Модный мамонт», 20.00.

23 декабря. Концерт «Тайна Рождества»

Концерт с участием хора Liberty под руководством Юлии Остапенко. В программе прозвучат всемирно известные, популярные западноевропейские рождественские произведения, а также мелодии из известных кинофильмов

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

24 декабря. Вечер поэзии

Свои стихи прочитает Михаил Левантовский. Сегодня его поэзией зачитывается творческая интеллигенция не только Кыргызстана, но Казахстана и России, а стихи активно публикуют в журналах и сборниках.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Выставки, ярмарки

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М».

16-30 декабря. Арт-базар

Арт-базар — место, где можно приобрести авторские креативные подарки, сделанные художниками Бишкека.

Кафе Chicken Star, 12.00.

22-25 декабря. Благотворительная выставка-ярмарка «Зимние чудеса»

Все вырученные от продажи изделий ручной работы и комнатных цветов средства пойдут в фонд «Луч добра» для развития детей с синдромом Дауна.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

22-25 декабря. Рождественский базар «Алма Экспо-2017»

Вы сможете приобрести все для праздничного стола, а также подарки для близких. Будут мастер-классы, викторины и шоу-программа.

ТЦ «АЮ Гранд Комфорт», 10.00-20.00.

23-24 декабря. Ярмарка «Время дарить подарки»

Вас ждет большой ассортимент новогодних подарков со скидками.

ТЦ «Бишкек-парк», 10.00-22.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

23 декабря. Мастер-класс «Латте-арт»

Каждый научится варить американо, капучино и создаст свой латте-шедевр.

Bellagio Coffee, 8.00-24.00.

23 декабря. Групповые занятия по аджилити и защитной службе

Аджилити — спорт по преодолению различных препятствий собакой, направляемой проводником, на скорость и точность. Защитная служба — это спортивное воспитание, которое направлено на развитие беспрекословного подчинения хозяину в опасных ситуациях.

КЦ «Ротвейлер и Ко», 10.00 и 17.00.

23 декабря. Вечер мантра-йоги

Вечер мантра-йоги — отличная возможность пригласить друзей, родственников для знакомства с медитацией, трансцендентными звуками и просто для получения новых эмоций.

Кафе «Экодемия», 19.00-21.00.

23 декабря. Новогодняя йога-вечеринка

Музыка, асаны, общение, медитация — все это подарит участие в йога-вечеринке. Не забудьте взять с собой удобную одежду для тренировки.

Адрес: улица Абая, 79/1.

23 декабря. Новогоднее шоу бизнес-провалов «Грабли Night»

«Грабли Night» — это мероприятие для предпринимателей, где они учатся относиться к ошибкам и провалам как к своим учителям. Для регистрации пройдите по ссылке.

АУЦА, 16.00-19.00.

23 декабря. Мастер-класс по приготовлению моти

В канун Нового года отварной рис отбивают тяжелыми деревянными колотушками до состояния однородной тягучей массы. Из этой массы, которая называется моти, делают лепешки. Все смогут отведать угощения и попробовать себя в отбивании риса.

Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 12.00-14.30.

24 декабря. Тренинг по самозащите в технике крав-мага

Здесь вы получите реальные навыки самозащиты. Используются удары в пах, горло, глаза и прочие уязвимые точки нападающего. Еженедельные тренинги для тех, кто не может найти время для занятий в будни. Пол, возраст и уровень вашей подготовки значения не имеют. Регистрация и справки по телефону 0700975417.

24 декабря. Демонстрационный мастер-класс по росписи елочных шаров

Расписной елочный шар — это красивый и стильный подарок. Пока вы будете пить свой горячий шоколад, на шарах расцветут розы. Здесь же вы сможете приобрести украшение. Подробнее

Кофейня Сoffee.kg, 12.00-15.00.

Кино

24 декабря. Показ фильма «Идеальные незнакомцы»

Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру: читают все смс вслух, а на звонки отвечают по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.

Ololohaus, 17.00.

Для детей

23-24 декабря. Новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиски несметных сокровищ.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00, 13.00, 15.00.

24 декабря. Представление «Чудеса под Новый год»

Театрализованное представление с Дедом Морозом, который по пути на детский праздник растерял новогодние подарки, со Снеговиком и клоунами, злыми волками и пиратами, ну и, конечно же, Снегурочкой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

24 декабря. Балет «Феерия сказок» (Россия)

Фея танца откроет двери в волшебную страну, где герои любимых сказок говорят на таинственном языке движений. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица», «Корсар», «Шехерезада» — лучшие сказочные истории расскажут звезды русского балета.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

20-29 декабря. Музыкальная сказка «Чиполлино»

Помимо всем известной истории о луковице Чиполлино, дети увидят новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 11.00, 14.00.

24 декабря. Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Музыкальные концерты — это возможность послушать любимые классические произведения. Музыка способна обогатить восприятие детей, создать особенные эмоции и настроение, передать чувства героев сказки.

Ololo art Studio, 11.00.

24 декабря. Детский кулинарный мастер-класс «Фастфуд»

У детей особая любовь к фастфуду, поэтому этот мастер-класс будет особенно интересен. А на десерт они испекут новогодние капкейки в форме елочек. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange.