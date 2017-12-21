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Общество

Бишкеку в пример. В Оше разработали карту с ограничениями на строительство

В городе Ош разработали карту с ограничениями на строительство. Об этом сообщает менеджер ОО «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, карту зонирования по всем 13 территориальным советам разработали совместно с мэрией Оша и городской архитектурой. «Теперь жители каждой территории могут ознакомиться с планами зонирования и ограничениями на строительство», — пояснила Гульгакы Мамасалиева.

Она добавила, что 22 декабря состоится презентация карт. «Я хочу, чтобы все города Кыргызстана брали пример с Оша, где внедрена практика вовлечения населения в разработку правил застройки и землепользования», — отметила Гульгакы Мамасалиева.
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