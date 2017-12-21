Бишкекглавархитектура пока не решила, какой участок выделить под отель «Хуалинь»

Бишкекглавархитектура пока не решила, какой участок выделить для отеля «Хуалинь», который планировали построить на месте снесенного ресторана «Нарын». Об этом ИА «24.kg» сообщил главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев.
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Напомним, Градостроительный совет принял доводы Союза архитекторов и решил изыскать равноценный участок в другой части города. Вопросы размещения объектов на месте снесенного ресторана «Нарын» будут рассматриваться на основе архитектурного конкурса.
Снос заброшенного ресторана начался 23 ноября, тогда же, когда прошел Градостроительный совет. В настоящее время здание полностью разрушено.