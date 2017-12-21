10:26
+5
USD 69.64
EUR 82.49
RUB 1.19
Общество

Бишкекглавархитектура пока не решила, какой участок выделить под отель «Хуалинь»

Бишкекглавархитектура пока не решила, какой участок выделить для отеля «Хуалинь», который планировали построить на месте снесенного ресторана «Нарын». Об этом ИА «24.kg» сообщил главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев.

Читайте по теме
На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
По его словам, вопрос выделения нового участка находится на стадии рассмотрения. Кроме того, пока не ясно, что построят на месте ресторана. Асхат Тулебердиев также не смог ответить, будет ли выплачена компенсация владельцу за снос здания.

Напомним, Градостроительный совет принял доводы Союза архитекторов и решил изыскать равноценный участок в другой части города. Вопросы размещения объектов на месте снесенного ресторана «Нарын» будут рассматриваться на основе архитектурного конкурса.

Снос заброшенного ресторана начался 23 ноября, тогда же, когда прошел Градостроительный совет. В настоящее время здание полностью разрушено.
Ссылка:
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Дом, которого нет на карте Бишкека
На KyrgyzBuild-2018 в Бишкек приедут специалисты из 15 стран
В Бишкеке ожидают строительства нового корпуса инфекционной больницы
Выявлены недостатки при строительстве дороги Балыкчи — Каракол
Для работников культуры Кыргызстана построят четыре многоэтажных жилых дома
В Бишкеке сносят незаконно возведенную пристройку к кафе «Фаризат»
В Кыргызстане за шесть лет количество детсадов увеличилось в 2,5 раза
Долевое строительство: мечты и реальность
После обвала пристройки дома «Авангард-стиль» появились липовые акты проверок
Популярные новости
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Будни проститутки: за&nbsp;что хорошо платят, но&nbsp;бьют и&nbsp;ломают пальцы Будни проститутки: за что хорошо платят, но бьют и ломают пальцы
В&nbsp;Кыргызстане открыли новую тюрьму для пожизненно осужденных В Кыргызстане открыли новую тюрьму для пожизненно осужденных
Бизнес
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store