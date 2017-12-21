Бишкекглавархитектура пока не решила, какой участок выделить под отель «Хуалинь»

Бишкекглавархитектура пока не решила, какой участок выделить для отеля «Хуалинь», который планировали построить на месте снесенного ресторана «Нарын». Об этом ИА «24.kg» сообщил главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев.

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По его словам, вопрос выделения нового участка находится на стадии рассмотрения. Кроме того, пока не ясно, что построят на месте ресторана. Асхат Тулебердиев также не смог ответить, будет ли выплачена компенсация владельцу за снос здания.

Напомним, Градостроительный совет принял доводы Союза архитекторов и решил изыскать равноценный участок в другой части города. Вопросы размещения объектов на месте снесенного ресторана «Нарын» будут рассматриваться на основе архитектурного конкурса.

Снос заброшенного ресторана начался 23 ноября, тогда же, когда прошел Градостроительный совет. В настоящее время здание полностью разрушено.