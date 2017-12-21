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Общество

МЧС опровергает сообщения, что их сотрудники завышают суммы ущерба по жилью

В Министерстве чрезвычайных ситуаций не согласны с мнением представителей Госстраховой компании о том, что их сотрудники вступают в сговор с населением и специально завышают суммы ущерба по жилому фонду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В министерстве отметили, что комиссия по гражданской защите тесно работает с органами местной власти. Ее возглавляют либо полномочный представитель правительства в области, либо главы местных государственных администраций, либо органа МСУ. Сотрудники МЧС только входят в состав комиссий, но не руководят ими.

С 2015 года начала функционировать Государственная страховая организация (ОАО «ГСО»). Ее сотрудники стали работать непосредственно с населением и комиссиями гражданской защиты в областях, городах, районах и айыльных аймаках.

МЧС полагает: прежде чем обвинять сотрудников других госорганов в сговоре с населением, необходимо знать требования закона о гражданской защите и иметь четкое представление и понимание задач МЧС и комиссий по гражданской защите.

«Незнание и неотслеживание принятых нормативных правовых актов по государственной системе гражданской защиты сотрудниками Государственной страховой организации приводит к необоснованным и неподтвержденным претензиям к другим структурам правительства», — заключили в МЧС.
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