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Общество

Оперативники не могут установить личность матери, выбросившей новорожденного

Оперативники не могут установить личность матери, выбросившей новорожденного ребенка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, следствие продолжается. Проверяются все государственные родильные дома, частные медицинские центры, опрашиваются жители микрорайона «Аламедин-1». По факту возбуждено уголовное дело. 

Напомним, тело ребенка найдено вечером 14 декабря на аллее у кафе «Жасмин», расположенного около БЧК. Согласно заключению экспертов, ребенок умер от переохлаждения. На теле отсутствовали следы насильственной смерти.  Тело ребенка находится в морге. 
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