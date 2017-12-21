Оперативники не могут установить личность матери, выбросившей новорожденного ребенка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, следствие продолжается. Проверяются все государственные родильные дома, частные медицинские центры, опрашиваются жители микрорайона «Аламедин-1». По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, тело ребенка найдено вечером 14 декабря на аллее у кафе «Жасмин», расположенного около БЧК. Согласно заключению экспертов, ребенок умер от переохлаждения. На теле отсутствовали следы насильственной смерти. Тело ребенка находится в морге.