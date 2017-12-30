Как не пострадать на Новый год. Советы врача

Предпраздничные хлопоты всегда приятны. Сколько раз каждый из нас слышал: «Не тронь! Это на Новый год», а после обильного застолья: «Нужно обязательно доесть».
Как сохранить свое здоровье и не оказаться на больничной койке, ИА «24.kg» рассказала санитарный врач Умут Сатыбалдиева.
На что обратить внимание при выборе продуктов?
Необходимо тщательно посмотреть на герметичность тары, внимательно прочитать маркировку товара. На этикетке должны быть указаны дата изготовления, срок годности, адрес производителя, а также состав. Потому что у нас очень много аллергиков.
Опасны маринады домашнего приготовления, особенно огурцы, баклажаны, грибы. Грибы должны быть только тепличными – вешенки, шампиньоны.
Любой потребитель имеет право потребовать у продавца сопроводительный документ на продукты.
Насколько важно соблюдать гигиену?
Нужно мыть руки, иметь разделочные доски для разных продуктов. Нельзя резать на одной доске сырое мясо и тут же овощи для оливье.
Следует строго соблюдать технологию приготовления продуктов, начиная от салатов и заканчивая горячим. И очень важно помнить о сроке годности готового блюда.
Как не ошибиться в выборе десерта?
В этом деле надо быть очень осторожным. Красивые воздушные торты предлагают прямо на улицах. Но никто не знает, кем, из чего и в каких условиях они приготовлены. Самый скоропортящийся продукт – это крем, который несет потенциальный риск для здоровья при неправильных условиях хранения.
Что следует знать при покупке алкоголя?
Главное, чтобы напитки были изготовлены в заводских условиях, а не на кустарном производстве. При выборе следует изучить этикетку, акцизную марку. Ну и чтобы на руках у предпринимателей была лицензия.
Смешивать напитки, конечно, нельзя. Если начали с более крепкого алкоголя, то не переходить на слабоалкогольные.
Сколько можно съесть сладостей детям?
Чем меньше, тем лучше. Родители должны ограничивать количество сладостей, потому что у детей могут возникнуть аллергические реакции. Взрослым тоже нужно ограничивать сладкое, но еще и жирное.
Что делать с остатками блюд?
Это самое страшное. Еды остается очень много. В зависимости от условий приготовления и хранения от остатков пищи надо избавляться.
Каковы первые признаки отравления?
Симптомы проявляются через 1,5-2 часа. Это тошнота, рвота, головная боль, слабость, понос, в зависимости от дозы токсина. При появлении симптомов следует сразу же обратиться к врачу, промыть желудок.
Чем опасен ботулизм?
Инкубационный период составляет от нескольких часов до 10 дней. Признаки ботулизма: слабость, головокружение, тошнота, боли в области желудка, нарушение походки, координации движений, ухудшение зрения. У человека опускается веко, нарушается механизм глотания, возникает расстройство речи.
Самым опасным начальным симптомом ботулизма является острая дыхательная недостаточность. Она развивается крайне быстро и грозит летальным исходом спустя 3–4 часа.
За медицинской помощью нужно обратиться незамедлительно.