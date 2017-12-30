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Общество

Как не пострадать на Новый год. Советы врача

Предпраздничные хлопоты всегда приятны. Сколько раз каждый из нас слышал: «Не тронь! Это на Новый год», а после обильного застолья: «Нужно обязательно доесть». 

Как сохранить свое здоровье и не оказаться на больничной койке, ИА «24.kg» рассказала санитарный врач Умут Сатыбалдиева. 

1

На что обратить внимание при выборе продуктов?

Необходимо тщательно посмотреть на герметичность тары, внимательно прочитать маркировку товара. На этикетке должны быть указаны дата изготовления, срок годности, адрес производителя, а также состав. Потому что у нас очень много аллергиков.

Опасны маринады домашнего приготовления, особенно огурцы, баклажаны, грибы. Грибы должны быть только тепличными – вешенки, шампиньоны.

Любой потребитель имеет право потребовать у продавца сопроводительный документ на продукты.

2

Насколько важно соблюдать гигиену?

Нужно мыть руки, иметь разделочные доски для разных продуктов. Нельзя резать на одной доске сырое мясо и тут же овощи для оливье.

Следует строго соблюдать технологию приготовления продуктов, начиная от салатов и заканчивая горячим. И очень важно помнить о сроке годности готового блюда.

3

Как не ошибиться в выборе десерта?

В этом деле надо быть очень осторожным. Красивые воздушные торты предлагают прямо на улицах. Но никто не знает, кем, из чего и в каких условиях они приготовлены. Самый скоропортящийся продукт – это крем, который несет потенциальный риск для здоровья при неправильных условиях хранения.

4

Что следует знать при покупке алкоголя?

Главное, чтобы напитки были изготовлены в заводских условиях, а не на кустарном производстве. При выборе следует изучить этикетку, акцизную марку. Ну и чтобы на руках у предпринимателей была лицензия.

Смешивать напитки, конечно, нельзя. Если начали с более крепкого алкоголя, то не переходить на слабоалкогольные.

5

Сколько можно съесть сладостей детям?

Чем меньше, тем лучше. Родители должны ограничивать количество сладостей, потому что у детей могут возникнуть аллергические реакции. Взрослым тоже нужно ограничивать сладкое, но еще и жирное.

6

Что делать с остатками блюд?

Это самое страшное. Еды остается очень много. В зависимости от условий приготовления и хранения от остатков пищи надо избавляться.

7

Каковы первые признаки отравления?

Симптомы проявляются через 1,5-2 часа. Это тошнота, рвота, головная боль, слабость, понос, в зависимости от дозы токсина. При появлении симптомов следует сразу же обратиться к врачу, промыть желудок.

8

Чем опасен ботулизм?

Инкубационный период составляет от нескольких часов до 10 дней. Признаки ботулизма: слабость, головокружение, тошнота, боли в области желудка, нарушение походки, координации движений, ухудшение зрения. У человека опускается веко, нарушается механизм глотания, возникает расстройство речи.

Самым опасным начальным симптомом ботулизма является острая дыхательная недостаточность. Она развивается крайне быстро и грозит летальным исходом спустя 3–4 часа.

За медицинской помощью нужно обратиться незамедлительно.
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