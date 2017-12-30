Как не пострадать на Новый год. Советы врача

Предпраздничные хлопоты всегда приятны. Сколько раз каждый из нас слышал: «Не тронь! Это на Новый год», а после обильного застолья: «Нужно обязательно доесть».

Как сохранить свое здоровье и не оказаться на больничной койке, ИА «24.kg» рассказала санитарный врач Умут Сатыбалдиева.

1 На что обратить внимание при выборе продуктов? Необходимо тщательно посмотреть на герметичность тары, внимательно прочитать маркировку товара. На этикетке должны быть указаны дата изготовления, срок годности, адрес производителя, а также состав. Потому что у нас очень много аллергиков.



Опасны маринады домашнего приготовления, особенно огурцы, баклажаны, грибы. Грибы должны быть только тепличными – вешенки, шампиньоны.



Любой потребитель имеет право потребовать у продавца сопроводительный документ на продукты.



2 Насколько важно соблюдать гигиену? Нужно мыть руки, иметь разделочные доски для разных продуктов. Нельзя резать на одной доске сырое мясо и тут же овощи для оливье.



Следует строго соблюдать технологию приготовления продуктов, начиная от салатов и заканчивая горячим. И очень важно помнить о сроке годности готового блюда.



3 Как не ошибиться в выборе десерта? В этом деле надо быть очень осторожным. Красивые воздушные торты предлагают прямо на улицах. Но никто не знает, кем, из чего и в каких условиях они приготовлены. Самый скоропортящийся продукт – это крем, который несет потенциальный риск для здоровья при неправильных условиях хранения.

4 Что следует знать при покупке алкоголя? Главное, чтобы напитки были изготовлены в заводских условиях, а не на кустарном производстве. При выборе следует изучить этикетку, акцизную марку. Ну и чтобы на руках у предпринимателей была лицензия.



Смешивать напитки, конечно, нельзя. Если начали с более крепкого алкоголя, то не переходить на слабоалкогольные.



5 Сколько можно съесть сладостей детям? Чем меньше, тем лучше. Родители должны ограничивать количество сладостей, потому что у детей могут возникнуть аллергические реакции. Взрослым тоже нужно ограничивать сладкое, но еще и жирное.

6 Что делать с остатками блюд? Это самое страшное. Еды остается очень много. В зависимости от условий приготовления и хранения от остатков пищи надо избавляться.

7 Каковы первые признаки отравления? Симптомы проявляются через 1,5-2 часа. Это тошнота, рвота, головная боль, слабость, понос, в зависимости от дозы токсина. При появлении симптомов следует сразу же обратиться к врачу, промыть желудок.