Запретить ли школьникам пользоваться смартфонами? Итоги опроса

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предложила запретить школьникам использовать сотовые телефоны в образовательных учреждениях: все дети должны сдавать свои гаджеты на хранение администрации школы.

ИА «24.kg» предложило читателям поучаствовать в опросе и высказать свое мнение по данной инициативе. Почти половина (47 процентов, или 201 голос) считают это отличной идеей.

Четверть проголосовавших считают нужным лишать детей телефонов только во время уроков, но не на переменах. Еще 17 процентов считают правильным забрать телефоны у самих депутатов, чтобы они начали работать.

Три процента советуют народным избранникам иногда думать, прежде чем говорить.

Проект постановления ЖК «О мерах по защите нравственности и интеллектуального развития личности, повышению качества преподавания и успеваемости в общеобразовательных организациях КР» уже вынесен на общественное обсуждение.