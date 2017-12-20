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Общество

Узбекистанцы стоят в очереди на границе за дешевыми казахстанскими продуктами

На казахско-узбекской границе образовались длинные очереди. Тысячи жителей Ташкента, готовящиеся к Новому году, стремятся попасть на казахстанский рынок, где продукты стоят на 30-40 процентов дешевле, чем в Узбекистане, сообщает «Озодлик».

Люди рассказывают, что часами стоят на КПП «Гишткуприк», чтобы попасть на территорию сопредельной страны. «Если придете на границу в 7.00, то только во второй половине дня вам удастся попасть в Казахстан. Людям приходится по 5-6 часов стоять на ногах, чтобы пройти границу», — рассказывает житель Ташкента.

Фото «Озодлик». Очередь на КПП «Гишткуприк» на узбекско-казахской границе.

По словам узбекистанцев, большинство жителей Ташкента и Ташкентской области предпочитают ехать за покупками в соседний Казахстан. По их словам, в последнее время эта тенденция еще больше усилилась.
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