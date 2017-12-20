В министерствах Кыргызстана намеренно раздувают штаты, не убирая вакантные места. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по исполнению республиканского бюджета за 2016 год.

Одной из причин неукомплектования вакантных должностей является стремление учреждений увеличить размер дополнительной заработной платы. «Раздутые» и неоптимизированные штаты оказывают непосредственное влияние на размеры зарплаты.

Чем больше вакантных должностей, тем больше дополнительная зарплата, исчисляемая посредством коэффициента трудового участия.

По организациям здравоохранения при утвержденной штатной численности в 9,5 тысячи человек вакантными в 2016 году были 1,1 тысячи мест, или 11,7 процента от штатной численности.

В составе Департамента кинематографии функционирует 34 областных и районных кинодирекции. В каждой из них числится 4-6 сотрудников. Годовой фонд оплаты труда составляет 12,4 миллиона сомов.