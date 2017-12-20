18:32
0
USD 69.72
EUR 82.30
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане предлагают учебный день в школах начинать в разное время

В Кыргызстане предлагают изменить начало учебного дня в школах. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата правительства КР.

Министерству образования и науки и МВД поручено проработать возможность начинать учебный день в разное время, чтобы избежать автомобильных пробок на дорогах.

Также необходимо ускорить внедрение автоматизированной информационной системы по электронному учету преступлений.

По словам главы Государственного комитета информационных технологий и связи Нурбека Абасканова, весной 2018 года будет внедрена система электронной постановки в очередь в детские образовательные организации.

Она позволит исключить коррупционные риски и установить социальную справедливость при приеме детей в детские сады.

Затем аналогичная работа будет проведена по внедрению электронной постановки в очередь во всех школах.
Ссылка:
просмотров: 34
Версия для печати
Материалы по теме
Аккредитация школ. Полицейский режим, сбор денег или помощь учителю?
Минобразования определилось. Зимние каникулы в школах продлятся 11 дней
В Кыргызстане только половина школ подключена к Интернету
Инспекторы в Бишкеке ведут себя с детьми, как с закоренелыми преступниками
За семь лет в Кыргызстане построили почти 400 школ
В Бишкеке родительское софинансирование составляет 200 миллионов сомов в год
Учителя перед одноклассниками унижают детей, которые не сдают взносы
В Кыргызстане школьники 28 октября не учатся. А с 1 ноября — каникулы
Школы с узбекским языком обучения просят открыть кыргызские классы
Гульмира Кудайбердиева: Школы обеспечены учебниками на 83 процента
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
Узбекистан согласился на&nbsp;предложение Кыргызстана относительно пансионатов Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
Будни проститутки: за&nbsp;что хорошо платят, но&nbsp;бьют и&nbsp;ломают пальцы Будни проститутки: за что хорошо платят, но бьют и ломают пальцы
Бизнес
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store