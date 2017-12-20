В Кыргызстане предлагают учебный день в школах начинать в разное время

В Кыргызстане предлагают изменить начало учебного дня в школах. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата правительства КР.

Министерству образования и науки и МВД поручено проработать возможность начинать учебный день в разное время, чтобы избежать автомобильных пробок на дорогах.

Также необходимо ускорить внедрение автоматизированной информационной системы по электронному учету преступлений.

По словам главы Государственного комитета информационных технологий и связи Нурбека Абасканова, весной 2018 года будет внедрена система электронной постановки в очередь в детские образовательные организации.

Она позволит исключить коррупционные риски и установить социальную справедливость при приеме детей в детские сады.

Затем аналогичная работа будет проведена по внедрению электронной постановки в очередь во всех школах.