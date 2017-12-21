Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 декабря небольшая облачность и возможны осадки. Воздух прогреется от −2 градусов ночью до +3 днем. Восход Солнца в 8.29, заход в 17.30. Сегодня самый короткий день в году.

Хорошая новость

Отключение газа

Голубое топливо отключили в районах Бишкека, ограниченных улицами:

— Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, БЧК и Карагачевой рощей;

— Ганди, Мыскал, Сейил и Пригородной;

— Малышева, Куренкеева, переулками Илийским и Беломорским.

Люди, которые меняли мир

Родился Олег Ильин

21 декабря 1967 года в поселке Краснооктябрьский Чуйской области родился Герой России Олег Ильин. Офицер Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подполковник, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004 году.

В 2013 году почтой России выпущена марка из серии «Герой Российской Федерации» с изображением Олега Ильина.

Умерла Таттыбубу Турсунбаева

В 1981 году в возрасте 37 лет в городе Фрунзе от туберкулеза умерла актриса театра и кино Таттыбубу Турсунбаева.

Заслуженная артистка Киргизской ССР. Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей. Одновременно много и плодотворно работала в кино — фильмы «Тополек мой в красной косынке», «Восхождение на Фудзияму», «Материнское поле», «Пираты XX века» и многие другие.

Памятные даты

Кыргызстан вступил в СНГ

Случилось это 21 декабря 1991 года. СНГ — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР (не всеми). СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

День зимнего солнцестояния (День Карачуна)

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) приходится на день зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря) — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.

Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух.

Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

Слуги грозного Карачуна — медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны, и метели-волки.

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун».

С другой стороны, слово «карачить» может иметь следующие значения — пятиться задом, ползком, «скорячило» — скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, уступая ночи.

У кого намечаются тои

21 декабря 1981 года в селе Боконбаево Тонского района родился бывший руководитель аппарата президента Алмазбек Усенов.

Окончил Кыргызский технический университет имени Раззакова по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В 2008-м — Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение».

В 2001–2003 — инженер-программист в ОАО «Кыргызтелеком».

В 2003–2010 — сотрудник пресс-службы президента КР.

В 2012–2017 — заведующий отделом информационной политики аппарата президента.

С 30 августа по 11 декабря 2017 года — руководитель аппарата президента КР.

Куда сходить

Культура

Четверг — день кинопремьер. На экраны сегодня выходит комедия «Бажарики 2».





Спустя несколько лет после юбилея Дамира Бажарики узнают о еще одном юбилее родителей своих жен, 30 лет совместной жизни. Посовещавшись, они решают организовать для них жемчужную свадьбу на берегу Иссык Куля. Однако их любимые родители давно были в разводе и скрывали это от своих детей.

Посмеяться можно и на комедии «Елки новые».





Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; беременная Снегурочка отправится в одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима.

Приятно провести время с детьми поможет мультфильм про доброго быка «Фердинанд».





Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

Приключения и экшн обещают нам создатели фильма «Джуманджи: Зов джунглей».





Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Ну, а тем, кто давно не пускал слезу на людях, добро пожаловать на мелодраму «Арман. Когда ангелы спят». (Разрыдаешься от одного названия.)

Фильм о судьбе молодой девушки, работающей школьным психологом. Она успешна в работе, планирует свадьбу с возлюбленным, подающим надежды футболистом. Но планы рушит роковая встреча с четверкой отпетых мажоров.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Индии продолжаются международные соревнования среди женщин по теннису.

Участвуют более 40 теннисисток из 24 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, АГУП КР — межвузовская научно-практическая конференция «Стратегия и лидеры будущего Кыргызстана, взгляд молодежи»;

— 9.00, отеля Jannat — круглый стол «Соблюдение прав человека в психиатрических учреждениях Министерства здравоохранения КР»;

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;

— 10.00, Дипломатическая академия МИД КР — круглый стол «Кыргызстан и Иран: 25 лет сотрудничества»;

— 10.30, сбор у ворот ОАО «Национальная энергетическая сеть Кыргызстана» — пресс-тур «Торжественное открытие подстанции «Северная» после модернизации»;

— 10.30, АКИpress — пресс-конференция «ОО «Общество против коррупции»: Комментарии к исполнению поручения премьер-министра КР по аудиту Кыргызской железной дороги»;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Карганбек Самаков в СИЗО № 1: почему экс-нардеп не получил оправдательный приговор?»;

— 11.00, Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова — новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;

— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «Итоги форума «Вместе мы сильнее» по улучшению межсекторального взаимодействия для улучшения качества жизни пациентов с сахарным диабетом в КР»;

— 14.00, Квадратный зал Дома правительства — заседание Совета по развитию бизнеса и инвестиций под председательством премьер-министра Сапара Исакова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.