Эффектный «танец молний» попал на видео

Эффектное природное явление «танец молний» удалось запечатлеть на камеру жителю Австралии, сообщает rambler.ru.

Видео попало в Сеть и набрало тысячи просмотров за пару дней. Причудливые электрические линии расчертили небо и «окрасили» все вокруг в розовый цвет.

Пользователи социальных сетей пишут, что это, вероятно, сам Зевс разгневался и выбросил на Землю сотни молний. Они также назвали удивительным тот факт, что оператору вообще удалось запечатлеть подобное природное явление, ведь оно длится всего пару секунд.