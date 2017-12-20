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Общество

Эффектный «танец молний» попал на видео

Эффектное природное явление «танец молний» удалось запечатлеть на камеру жителю Австралии, сообщает rambler.ru.

Видео попало в Сеть и набрало тысячи просмотров за пару дней. Причудливые электрические линии расчертили небо и «окрасили» все вокруг в розовый цвет.

Пользователи социальных сетей пишут, что это, вероятно, сам Зевс разгневался и выбросил на Землю сотни молний. Они также назвали удивительным тот факт, что оператору вообще удалось запечатлеть подобное природное явление, ведь оно длится всего пару секунд. 
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