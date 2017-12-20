Дед Мороз обгоняет Путина

Аналитический центр Brand Analytics провел исследование и выяснил, что второе место по упоминаемости в русскоязычном сегменте социальных медиа перед новогодними праздниками занимает Дед Мороз. Об этом сообщает издание rambler.ru.

Уже на протяжении недели второй по упоминаемости персоной в русскоязычном сегменте социальных медиа становится Дед Мороз, иногда даже захватывая лидерство в рейтинге, а судя по движению тренда, совсем скоро он постоянно поселится на первой строчке, обойдя Владимира Путина.

Самыми популярными словами в социальных медиа при обсуждении подготовки к празднику стали «дети», «волшебство» и «сказка».

Вместе с Дедом Морозом пользователи Интернета интересуются и другими сказочными персонажами. Лидером по объему внимания в сообщениях о Новом годе и четвертой среди всех медиа-персон по обсуждениям стала Снегурочка. А самыми цитируемыми ссылками в контексте обсуждения Деда Мороза стали новогодние и рождественские мультфильмы.

Специалисты центра в декабре 2017 года проанализировали 1 миллиард русскоязычных сообщений соцмедиа.