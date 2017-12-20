Суд по избиению кыргызстанки полицейскими в Турции состоится в марте

Заседание суда по делу об избиении полицейскими в Турции кыргызстанки Ранохан Ариповой состоится в марте 2018 года. Об этом сообщила пресс-служб МИД КР.

По ее данным, Посольство КР в Турции и Генеральное консульство в Стамбуле продолжают работу с турецкими судебными органами по этому делу.

После завершения всех необходимых процедур 17 декабря кыргызстанка вылетела в Бишкек. Сейчас она с семьей.

Посольство сообщило, что с момента происшествия находилось в постоянном контакте с Ранохан Ариповой, ее родными в Бишкеке, а также с лечащими врачами, получая из первых рук информацию о текущем состоянии девушки и ожидая завершения лечения с целью ее возвращения домой.

Инцидент произошел 4 октября. Двое полицейских в Аланье избили женщину, оказавшуюся мигранткой из Кыргызстана. Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала наказать полицейских, избивших кыргызстанку, тюремным сроком от 1,5 до 4,5 года.