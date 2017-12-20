Глава МЧС рассказал, сколько кыргызстанцев погибло за 11 месяцев 2017 года

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов рассказал, сколько человек погибло в стране в 2017-м в результате ЧС.

По его словам, за 11 месяцев 2017 года произошли 324 чрезвычайных ситуации, в которых погибли 1 тысяча 134 человека, спасены 302 человека.

Он также отметил, что на первом месте крупные ДТП, относящиеся к категории ЧС. Они унесли жизни 52 человек, 39 человек погибли на месте крушения турецкого транспортного самолета 16 января.

Глава МЧС отметил, что, по предварительным итогам расследования МАК, самолет разбился по вине пилота, допустившего ошибку при посадке. Кубатбек Боронов добавил, что выплаты компенсаций завершены.