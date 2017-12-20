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Общество

Что происходит вокруг НТС? Телеэфир придется приостановить на какое-то время

Телеканал НТС продолжает работать в штатном режиме. Однако не исключено, что эфир придется приостановить на какое-то время. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный директор Жайнак Усен уулу.

По его словам, сегодня в 11.00 должен прийти судебный пристав, чтобы описать имущество, техническое оборудование и опечатать здание.

«Пока сказать сложно, как будут развиваться события. Скорей всего, эфир придется прервать на какое-то время. Наши юристы уже в суде, чтобы опротестовать определение Межрайонного суда», — сказал Жайнак Усен уулу.

Он добавил, что это рейдерский захват и совершенно незаконный. Депутаты фракции «Республика — Ата-Журт» Алтынай Омурбекова и Кенжебек Бокоев намерены поднять вопрос по НТС на заседании парламента.

Накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Демидович.

Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима. Именно она выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах.

По словам Елены Демидович и согласно определению Межрайонного суда, оборудование телеканала НТС должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано до вынесения судебного решения.
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