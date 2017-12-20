Из России в Кыргызстан привезут более 20 тысяч учебников на русском языке

Русская гуманитарная миссия и Министерство образования и науки России привезут в Кыргызстан 21 тысячу 280 учебников на русском языке. Об этом сообщили в организации.

По их данным, учебники доставят в 16 общеобразовательных школ Тюпского района (села Ой-Тал, Кудургу, Ак-Булун, Курменты, Тюп, Талды-Суу, Байзак, Тогуз-Булак, Иссык-Куль, Михайловка, Фрунзе, Балбай, Семеновка, Каджи-Сай и Григорьевка).

Как сообщается, почти четверть века школьные библиотечные фонды ни разу не обновлялись, и в настоящее время учебно-методические базы школ находятся в критическом состоянии.

Проект реализуют рамках возрождения общественно-культурных связей между Россией и Кыргызстаном.