10:26
0
USD 69.72
EUR 82.30
RUB 1.19
Общество

Из России в Кыргызстан привезут более 20 тысяч учебников на русском языке

Русская гуманитарная миссия и Министерство образования и науки России привезут в Кыргызстан 21 тысячу 280 учебников на русском языке. Об этом сообщили в организации.

По их данным, учебники доставят в 16 общеобразовательных школ Тюпского района (села Ой-Тал, Кудургу, Ак-Булун, Курменты, Тюп, Талды-Суу, Байзак, Тогуз-Булак, Иссык-Куль, Михайловка, Фрунзе, Балбай, Семеновка, Каджи-Сай и Григорьевка).

Как сообщается, почти четверть века школьные библиотечные фонды ни разу не обновлялись, и в настоящее время учебно-методические базы школ находятся в критическом состоянии.

Проект реализуют рамках возрождения общественно-культурных связей между Россией и Кыргызстаном.
Ссылка:
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Танки и вертолеты на $122 миллиона передала Россия Таджикистану
Неделя-24. Что вы могли пропустить
В Великобритании нашли угрозу для Интернета
Российский Дед Мороз отказался от пенсии
Кыргызстанка просит помочь спасти сына, который попал в жуткое ДТП под Самарой
Школьникам предлагают запретить пользоваться смартфонами. Ваше мнение
В регионах учителя стоят в школу в очереди
МИД выясняет, есть ли среди задержанных в Москве террористов кыргызстанцы
Отправился первый пассажирский поезд по маршруту Бишкек — Казань
ГПС Кыргызстана поможет переправить тело погибшего курсанта на родину
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
Узбекистан согласился на&nbsp;предложение Кыргызстана относительно пансионатов Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
Будни проститутки: за&nbsp;что хорошо платят, но&nbsp;бьют и&nbsp;ломают пальцы Будни проститутки: за что хорошо платят, но бьют и ломают пальцы
Бизнес
Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга