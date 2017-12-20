Из-за офицера с гашишем от должности отстранили замкомандующего сухопутных войск

После задержания с гашишем на посту «Ак-Жол» подполковника сухопутных войск Кыргызстана от должности отстранили вышестоящего офицера. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления информационного обеспечения Генерального штаба Майрамбек Мусиев.

По его словам, в настоящее время внутреннее расследование еще не завершено.

«Мы направили запрос по данному делу в судебный орган Казахстана по линии международного военного сотрудничества. Однако ответа пока не получили. На время следствия и внутреннего расследования от занимаемой должности отстранен заместитель командующего сухопутными войсками, отвечающий за вопросы боевой подготовки», — рассказал Майрамбек Мусиев.

Напомним, подполковника сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана задержали 15 октября при прохождении кыргызско-казахской государственной границы. Задержание произвели пограничники КНБ Казахстана. Группа офицеров убывала для участия в совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство-2017». У офицера обнаружили 1,5 грамма гашиша.