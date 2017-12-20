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Общество

В Кыргызстане наладят социальное сопровождение выпускников детдомов

Положение о социальном сопровождении выпускников детских учреждений интернатного типа вынесли на общественное обсуждение.

Делается это для содействия в получении образования и трудоустройстве, для защиты прав и законных интересов, своевременного получения социальной, медицинской и психологической помощи, а также для помощи в обеспечении жильем либо земельным участком.

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Согласие выпускника на социальное сопровождение является обязательным.

Срок социального сопровождения устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей выпускника, но не более чем на год.

Сопровождение выпускника предусматривает участие территориальных подразделений государственных органов социального развития, внутренних дел, образования, здравоохранения, центров занятости и других.

Ранее правозащитники не раз поднимали проблему выпускников домов-интернатов, которые остаются один на один со своими проблемами и попадают в сложные жизненные ситуации.
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