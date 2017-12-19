Студент сбил инспектора ГАИ. Суд вынес решение об его аресте на два месяца

Октябрьский райсуд Бишкека сегодня вынес решение в отношении водителя «Лексуса ЛX-470», сбившего инспектора Управления по обеспечению безопасности дорожного движения ГУВД.

Читайте по теме Водитель, сбивший инспектора, 11 раз привлекался за грубые нарушения ПДД

Студент второго курса одного из вузов столицы учится на факультете «Юриспруденция». Однако к занятиям он вернется позже. По решению суда он арестован и водворен в СИЗО-1.

Инцидент произошел 17 декабря примерно в 13.30 на улице Масалиева напротив парка «Южные ворота».

«Инспектор пытался остановить автомобиль, окна которого были полностью затонированы. Однако водитель иномарки специально сбил младшего сержанта милиции и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-разыскных работ задержали жителя столицы, 1998 года рождения. Автомобиль нарушителя поставлен на автостоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания», — сообщили ранее в управлении.