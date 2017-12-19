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Общество

Омурбек Бабанов по захвату НТС заявлений не делал

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов, который находится за пределами республики, не делал заявлений по захвату НТС. Об этом на пресс-конференции заявили руководители канала.

Они отметили, что, скорее всего, учредитель НТС как-то прокомментирует инцидент. Менеджеры канала не знают, когда депутат Омурбек Бабанов вернется в Кыргызстан и вернется ли вообще.

Юристы телекомпании обжалуют определение Межрайонного суда в вышестоящей инстанции. Руководители медиа-ресурса называют произошедшее рейдерским захватом и политическим делом.
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