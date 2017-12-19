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Общество

Кыргызстанцам придется платить экологический платеж при въезде в Таджикистан

Таджикистан ввел экологический платеж для машин граждан Кыргызстана. Об этом сообщил Kaktus.media со ссылкой на Баткенскую областную администрацию.

Нововведение действует с 15 декабря. Теперь при въезде в Таджикистан владельцы транспорта должны вносить платежи за загрязнение окружающей среды:

  • Мотоцикл — 62 сомони (около 500 сомов);
  • Легковая автомашина — 124 сомони (около 1000 сомов);
  • Микроавтобусы — 250 сомони (около 2000 сомов);
  • Грузовые машины — 300 сомони (около 2400 сомов).

Кыргызстанцы попадают в Таджикистан в основном из Баткенской области, где есть три пункта пропуска. Перевозка через границу являлась основным видом заработка для частных извозчиков. Раньше водители беспрепятственно и без дополнительных плат въезжали в соседнюю республику, теперь, по их словам, новые платежи сильно сокращают их доходы.

«Водители обратились к руководству области и просили договориться с таджикской стороной о снижении тарифов. Первый заместитель полномочного представителя Алишер Абдрахманов сказал, что вопрос будет поднят», — отметили в пресс-службе.

В Кыргызстане так называемый экологический платеж действует с 2013 года. При въезде в республику водители должны оплачивать от 500 до 2500 сомов в зависимости от вида транспорта.
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