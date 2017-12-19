В «Фергане» не понимают, что именно надо опровергать в расследовании журналиста

Агентство «Фергана» распространило заявление по поводу требования кыргызского правительства к журналисту Эльнуре Алкановой извиниться перед премьер-министром Сапаром Исаковым за расследование по фактам, озвученным в материале «Кто стоит за скандальной сделкой по продаже VIP-городка «Идеал Хаус» в Бишкеке? Часть II».

Руководство «Ферганы» считает большой удачей их внештатного корреспондента, что резонанс, который вызвало ее расследование, вынудил Генпрокуратуру начать проверку и по ее итогам возбудить уголовное дело по двум статьям УК КР: «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности». Оно передано в следственные органы.

«Мы очень надеемся на внимательное рассмотрение этого дела», — отмечено в заявлении «Ферганы».

Агентству «Фергана» очень нравится, что диалог с пресс-службой правительства начат. Хотя бы в такой форме. Раньше они на наши запросы вообще не отвечали. Информационное агентство «Фергана»

В редакции просят работников пресс-службы правительства указать место (хронометраж) в ролике Эльнуры Алкановой, где она четко говорит «о причастности премьер-министра Сапара Исакова и его окружения к данной сделке». Руководство «Ферганы» недоумевает: что именно нужно опровергнуть?

Заодно в редакции напомнили, что сайт «Ферганы» заблокирован в Кыргызстане. «Предлагаем решить этот вопрос, чтобы вся страна смогла увидеть наши извинения», — подчеркивается в заявлении агентства.