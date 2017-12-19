22:11
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Общество

Суд Самакова. Судья удалился в совещательную комнату для подготовки приговора

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова. Судья удалился в совещательную комнату для подготовки приговора.

Слушания длятся два с половиной года и касаются незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Дело возбудили 14 мая 2015 года.

Все подсудимые, а именно Карганбек Самаков, его сын Кубанычбек, экс-премьер-министр Игорь Чудинов, друг сына Самакова Эрнис Койчуманов, бывший помощник Самакова Абай Таштанбеков, экс-министр сельского хозяйства Искендербек Айдаралиев, выступили с последним словом.

Они заявили, что не признают себя виновными в инкриминируемых им преступлениях. Они просили суд вынести справедливое и законное решение.
Ссылка:
просмотров: 496
Версия для печати
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке проверили сауны возле Ошского рынка: задержаны 12&nbsp;проституток В Бишкеке проверили сауны возле Ошского рынка: задержаны 12 проституток
Узбекистан согласился на&nbsp;предложение Кыргызстана относительно пансионатов Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank