Суд Самакова. Судья удалился в совещательную комнату для подготовки приговора

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова. Судья удалился в совещательную комнату для подготовки приговора.

Слушания длятся два с половиной года и касаются незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Дело возбудили 14 мая 2015 года.

Все подсудимые, а именно Карганбек Самаков, его сын Кубанычбек, экс-премьер-министр Игорь Чудинов, друг сына Самакова Эрнис Койчуманов, бывший помощник Самакова Абай Таштанбеков, экс-министр сельского хозяйства Искендербек Айдаралиев, выступили с последним словом.

Они заявили, что не признают себя виновными в инкриминируемых им преступлениях. Они просили суд вынести справедливое и законное решение.