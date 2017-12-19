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Общество

Боевики из Сирии и Ирака пытаются под видом беженцев проникнуть в страны СНГ

Фото Михаил Климентьев, ТАСС. Глава ФСБ России Александр Бортников

«Серьезным фактором являются боевики, покидающие Сирию и Ирак. Террористы, снабженные поддельными документами, под видом беженцев и переселенцев пытаются проникнуть в страны СНГ, используя безвизовый или упрощенный режим для пересечения границ», — заявил сегодня глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества, сообщил ТАСС.

По его словам, на основании полученных органами безопасности и представленных партнерами сведений поставлено на пограничный контроль около 20 тысяч граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим и религиозно-экстремистским структурам.

Александр Бортников отметил, что предотвращен ряд терактов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападения боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом. 

Партнерам по СНГ передано около 300 лиц, подозреваемых в причастности к международным террористическим организациям, 218 из них привлечены к уголовной ответственности.

Александр Бортников
«Общими усилиями выявлены и перекрыты 11 каналов переброски рекрутов из зоны боевых действий в Сирии, — отметил глава ФСБ. — В последнее время мы отмечаем резкий рост числа бандитов, выявляемых среди трудовых мигрантов, туристических и других потоков.

«Органы безопасности направили партнерам около 750 уведомлений в отношении 36 тысяч хакерских атак, исходящих с территории стран СНГ, и о центрах управления инфицированными компьютерными сетями», — заявил Александр Бортников. Он отметил значительный рост интенсивности обмена сведениями в сфере защиты критической информационной инфраструктуры стран СНГ. 

Изменяется и тактика террористических атак. Главари международных террористических организаций ориентируют сторонников на осуществление так называемого автономного джихада.

Александр Бортников
Он подчеркнул, что целями бандитов становятся, как правило, гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, объекты городской и социальной инфраструктуры.

По его словам, боевики ведут перегруппировку сил. «Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где есть позиции так называемого «Исламского государства» и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ», — сообщил Александр Бортников.

«В рядах группировки большое число иностранных наемников, включая граждан России, стран Центральной Азии, Европы и Северной Африки, — напомнил глава ФСБ. — Кроме того, в состав этой организации вливаются террористы из других действующих в регионе экстремистских группировок».
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