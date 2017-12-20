Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Хорошая новость

Отключение газа

Голубое топливо отключили в районах Бишкека, ограниченных улицами:

— Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, БЧК и Карагачевой рощей;

— Ганди, Мыскал, Сейил и Пригородной;

— Малышева, Куренкеева, переулками Илийским и Беломорским.

Памятные даты

День работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики

Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало в 1917 году: именно тогда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

Именно День чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности.

Создана Академия наук Киргизской ССР

20 декабря 1954 года в городе Фрунзе на базе Киргизского филиала АН СССР создана Академия наук Киргизской ССР. Ее возглавил Иса Ахунбаев. В развитии науки большую роль сыграли подразделения академии — Тянь-Шаньская физико-географическая станция и Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.

Иса Ахунбаев стал первым президентом Академии наук Киргизской ССР

Это произошло в один день с созданием Академии наук Киргизской ССР. Знаменитый хирург оставался на этом посту до 20 февраля 1960 года.

Расформирована Тянь-Шаньская область

Это произошло в 1962 году, а создана была 21 ноября 1939 года. В 1970-м ее создали вновь, но она уже называлась Нарынской областью.

Международный день солидарности людей

Этот праздник является:

— днем, когда празднуют единство в разнообразии;

— днем, когда напоминают правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений;

— днем, который содействует повышению уровня информированности общественности о солидарности как одной из основополагающих ценностей;

— днем, когда обсуждают пути содействия укреплению солидарности для достижения целей развития тысячелетия, в том числе ликвидации нищеты;

— днем действий в защиту новых инициатив, касающихся искоренения нищеты.

Международный день солидарности людей, который каждый год посвящен определенной теме, отмечается во всем мире, но не является всеобщим выходным днем.

Куда сходить

Культура

— В Галерее «М» открывается выставка «Зимнее настроение».

В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, керамика, авторские куклы, изделия из войлока, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 18.30 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».

В работе над новогодним балетом приняли участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания трехмерного светового шоу был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

— В 19.00 в Dodo Pizza состоится игра «Мафия».

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет меняться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Индии заканчивается Всемирная юношеская шахматная олимпиада.

За победу борются 30 команд из 25 стран, в том числе сборная Кыргызстана. Возрастная категория шахматистов — до 16 лет.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, отель «Плаза» — конференция «Кыргызстан и 38-я годовщина принятия Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»;

— 10.00, Кыргызский государственный музей литературы и искусства имени Токтогула — встреча-воспоминание о поэте Алыкуле Осмонове;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Трасса Балыкчи — Корумду: стройка встала, 500 рабочих полгода без зарплаты и перспектив. Почему? Кто должен нести ответственность?»;

— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «Государственная языковая политика и новые методы преподавания госязыка»;

— 12.00, «Кабар» — пресс-конференция «Впервые в Кыргызстане бесплатное онлайн-образование на кыргызском языке».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.