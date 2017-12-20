Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Хорошая новость
Отключение газа
Голубое топливо отключили в районах Бишкека, ограниченных улицами:
— Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, БЧК и Карагачевой рощей;
— Ганди, Мыскал, Сейил и Пригородной;
— Малышева, Куренкеева, переулками Илийским и Беломорским.
Памятные даты
День работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики
Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.
В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало в 1917 году: именно тогда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.
Именно День чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности.
Создана Академия наук Киргизской ССР
20 декабря 1954 года в городе Фрунзе на базе Киргизского филиала АН СССР создана Академия наук Киргизской ССР. Ее возглавил Иса Ахунбаев. В развитии науки большую роль сыграли подразделения академии — Тянь-Шаньская физико-географическая станция и Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.
Иса Ахунбаев стал первым президентом Академии наук Киргизской ССР
Это произошло в один день с созданием Академии наук Киргизской ССР. Знаменитый хирург оставался на этом посту до 20 февраля 1960 года.
Расформирована Тянь-Шаньская область
Это произошло в 1962 году, а создана была 21 ноября 1939 года. В 1970-м ее создали вновь, но она уже называлась Нарынской областью.
Международный день солидарности людей
Этот праздник является:
— днем, когда празднуют единство в разнообразии;
— днем, когда напоминают правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений;
— днем, который содействует повышению уровня информированности общественности о солидарности как одной из основополагающих ценностей;
— днем, когда обсуждают пути содействия укреплению солидарности для достижения целей развития тысячелетия, в том числе ликвидации нищеты;
— днем действий в защиту новых инициатив, касающихся искоренения нищеты.
Международный день солидарности людей, который каждый год посвящен определенной теме, отмечается во всем мире, но не является всеобщим выходным днем.
Куда сходить
Культура
— В Галерее «М» открывается выставка «Зимнее настроение».
В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, керамика, авторские куклы, изделия из войлока, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.
— В 18.30 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».
В работе над новогодним балетом приняли участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания трехмерного светового шоу был приглашен известный лондонский графический дизайнер.
— В 19.00 в Dodo Pizza состоится игра «Мафия».
Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет меняться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В Индии заканчивается Всемирная юношеская шахматная олимпиада.
За победу борются 30 команд из 25 стран, в том числе сборная Кыргызстана. Возрастная категория шахматистов — до 16 лет.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 9.00, отель «Плаза» — конференция «Кыргызстан и 38-я годовщина принятия Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»;
— 10.00, Кыргызский государственный музей литературы и искусства имени Токтогула — встреча-воспоминание о поэте Алыкуле Осмонове;
— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Трасса Балыкчи — Корумду: стройка встала, 500 рабочих полгода без зарплаты и перспектив. Почему? Кто должен нести ответственность?»;
— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «Государственная языковая политика и новые методы преподавания госязыка»;
— 12.00, «Кабар» — пресс-конференция «Впервые в Кыргызстане бесплатное онлайн-образование на кыргызском языке».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.