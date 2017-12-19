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Общество

Офтальмолог из Южной Кореи бесплатно прооперировал кыргызстанцев

Офтальмолог из Южной Кореи провел в Кыргызстане мастер-классы и благотворительные операции, сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, 18-19 декабря в Кыргызстане побывал с рабочим визитом доктор М.Шин из клиники Святого Сердца Международного университета города Халлима. За это время он провел 40 обследований и консультаций, а также 17 благотворительных операций кыргызстанцам.

Все расходные материалы профессор привез с собой. Операции производились бесплатно.

В 2016 году на шестимесячной стажировке в Южной Корее побывали два доктора из Кыргызстана — Нурлан Тургунбаев и Нурбек Макеев. В начале 2017-го в Южной Корее на трехмесячных курсах побывала еще один медработник — Гульзад Оморова.
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