Число мигрантов в мире превысило 258 миллионов

Более 258 миллионов людейв мире являются мигрантами, что составляет 3,4 процента всего населения планеты, и это число продолжает расти. Об этом говорится в новом отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), сообщило РИА «Новости».

Как отмечается, число мигрантов увеличилось на 49 процентов по сравнению с 2000 годом. Около 26 миллионов мигрантов (10 процентов от общего числа) являются беженцами.

Читайте по теме С начала года мигранты перевели в Кыргызстан более $2 миллиардов

Наибольшее число мигрантов — 49,8 миллиона (19 процентов от общего числа) проживают в США. Число мигрантов в Саудовской Аравии, Германии и России достигает около 12 миллионов в каждой стране. В Великобритании их девять миллионов человек.

По данным на 2017 год, 48,4 процента всех международных мигрантов составляли женщины. Их больше, чем мужчин-мигрантов во всех регионах, кроме Африки и Азии.

Около трех четвертей (74 процента) международных мигрантов находятся в трудоспособном возрасте — от 20 до 64 лет. В то же время число трудоспособных людей в мире в целом составляет 57 процентов мирового населения.

Наибольшее число мигрантов — 17 миллионов — составляют выходцы из Индии.

На втором месте мексиканцы — 13 миллионов. Выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и Украины также составляют значительную часть мигрантов, а именно от 6 до 11 миллионов человек из каждой страны.