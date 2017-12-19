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Общество

Журналист Эльнура Алканова не будет извиняться перед правительством Кыргызстана

Журналист Эльнура Алканова не собирается извиняться перед премьер-министром Сапаром Исаковым за свое расследование по фактам, озвученным в материале «Кто стоит за скандальной сделкой по продаже VIP-городка «Идеал Хаус» в Бишкеке? Часть II». Об этом она заявила ИА «24.kg».

По ее словам, это непонятное требование, ничем не подкрепленное и не обоснованное, и она мало представляет, как следует исполнить его. К тому же, отметим, обязать принести извинения и дать опровержение может только суд.

В кабмине отметили, что Генпрокуратура не нашла подтверждения причастности премьер-министра, его родственников или близкого окружения к приватизации объекта и проведению дополнительной эмиссии акций ЗАО «БТА Банк».

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«В связи с тем, что приведенные в журналистском материале доводы не соответствуют действительности, отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства требует опровержения информации о причастности Сапара Исакова и его окружения к данной сделке и публичных извинений со стороны издания «Фергана.ру» и его корреспондента Эльнуры Алкановой», — говорится в сообщении. 

ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.
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