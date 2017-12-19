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Общество

В ГРС заявления от политбеженцев о лишении их гражданства КР не поступали

В ГРС заявления от выходцев из Кыргызстана, получивших в разные годы и в разных государствах убежище, о выходе из гражданства не поступали. В списке отказников нет и экс-премьер-министра Данияра Усенова. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГРС. 

По данным ведомства, заявление на отказ от гражданства подается в комиссию по вопросам гражданства при аппарате президента, после чего глава государства подписывает указ. Есть и процедура вынужденной утраты гражданства, но политических беженцев в этом перечне тоже нет. 

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Ранее ряд местных СМИ сообщили, что Данияр Усенов проживает в Беларуси под именем Даниил Урицкий и якобы руководит предприятием. После активисты движения «Айкол Ала-Тоо» провели акцию у Посольства Беларуси в Бишкеке с требованием вернуть Усенова-Урицкого в Кыргызстан.

Данияр Усенов возглавлял правительство республики с октября 2009 года по 7 апреля 2010-го. Во время апрельских событий он покинул страну. Подтвержденной информации о местонахождении Данияра Усенова нет. Активисты «Айкол Ала-Тоо» считают, что он проживает в Беларуси.

В Кыргызстане Данияра Усенова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в преступлениях во время апрельских событий.
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