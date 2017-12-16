Глаз башни и кладбище XXI века: лучшие архитектурные фотографии года

Международный конкурс архитектурной фотографии Art of Building назвал 12 победителей этого года. От абстрактных архитектурных деталей до заброшенных зданий.
Art of Building проходит при поддержке Королевского института строительства Британии. Русская служба BBC опубликовала фото-победители.
Фотография Мехмета Ясы «Глаз башни». На снимке, сделанном в колокольне в итальянском городе Верона, — изображение винтовой лестницы и колокола, создающих иллюзию глаза.
Этот снимок Ханцин Цюй сделал в Негаре — главной мечети Малайзии. «Когда солнечные лучи проникают в здание, свет и тень сливаются воедино в этом фееричном пространстве, — говорит он. — Это похоже на кадр из фильма «Начало».
Фотограф Ханс Вичман запечатлел юного велосипедиста на фоне культурного центра в городе Авилес на севере Испании. По словам фотографа, музей, созданный архитектором Оскаром Нимейером, представляет собой успешную интеграцию современных зданий и старого архитектурного ландшафта промышленной зоны.
Франсис Меслет сделал снимок внутри французского мемориала, воздвигнутого к столетию Первой мировой войны.
«Это исторический театр типичной овальной формы со сценой на одном конце и ансамблем из нескольких ярусов и балконов по периметру, — говорит фотограф Линда ван Слоббе о театре во французском городе Бар-ле-Дюк. — У него удивительные декорации».
Снимок заброшенной школы в штате Монтана в США — часть коллекции «Исчезающий Запад» фотографа Роберта Кассвея. «Фотография показывает, как разрушительны время и природа для здания, обреченного на запустение и упадок, после того как семьи, некогда живущие в Фресно, уехали из этих мест», — говорит он.
Неоготический собор Святого Андрея Первозванного был построен в Сингапуре в середине 19-го века. По словам фотографа Андреана Хадхианто Кви, собор величественно возвышается над окрестностями, сохраняя при этом свою самобытность.
«Кладбище XXI века» — так назвал свой снимок Петр Старов. На фотографии изображена замороженная стройка торгового центра в Рязани.
Снимок «Вальс пересекающихся мостов» фотографа Го Цзи Хуа сделан в китайской провинции Гуандун при помощи дрона. «Пересечения дорог на снимке создают абстрактный и красивый узор», — отмечает фотограф.
«Геометрическая концепция» фотографа Дмитро Левчука — необычный купол холла жилого дома в Дубае.
Хоссейн Йоунези запечатлел необычные архитектурные формы современного жилого здания в Иране.
«Шероховатые, рельефные трубы станции метро в Нью-Йорке, по которым проложен кабель, гипнотически извиваются над моей головой», — говорит Гаутам Камат Бамболкар. «От входа они тянутся в глубину. Это похоже на страшную рукотворную пещеру», — добавляет фотограф.