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Общество

Глаз башни и кладбище XXI века: лучшие архитектурные фотографии года

Международный конкурс архитектурной фотографии Art of Building назвал 12 победителей этого года. От абстрактных архитектурных деталей до заброшенных зданий.

Art of Building проходит при поддержке Королевского института строительства Британии. Русская служба BBC опубликовала фото-победители.

BBC
Фото BBC

Фотография Мехмета Ясы «Глаз башни». На снимке, сделанном в колокольне в итальянском городе Верона, — изображение винтовой лестницы и колокола, создающих иллюзию глаза.

BBC
Фото BBC

Этот снимок Ханцин Цюй сделал в Негаре — главной мечети Малайзии. «Когда солнечные лучи проникают в здание, свет и тень сливаются воедино в этом фееричном пространстве, — говорит он. — Это похоже на кадр из фильма «Начало».

BBC
Фото BBC

Фотограф Ханс Вичман запечатлел юного велосипедиста на фоне культурного центра в городе Авилес на севере Испании. По словам фотографа, музей, созданный архитектором Оскаром Нимейером, представляет собой успешную интеграцию современных зданий и старого архитектурного ландшафта промышленной зоны.

BBC
Фото BBC

Франсис Меслет сделал снимок внутри французского мемориала, воздвигнутого к столетию Первой мировой войны.

BBC
Фото BBC

«Это исторический театр типичной овальной формы со сценой на одном конце и ансамблем из нескольких ярусов и балконов по периметру, — говорит фотограф Линда ван Слоббе о театре во французском городе Бар-ле-Дюк. — У него удивительные декорации».

BBC
Фото BBC

Снимок заброшенной школы в штате Монтана в США — часть коллекции «Исчезающий Запад» фотографа Роберта Кассвея. «Фотография показывает, как разрушительны время и природа для здания, обреченного на запустение и упадок, после того как семьи, некогда живущие в Фресно, уехали из этих мест», — говорит он.

BBC
Фото BBC

Неоготический собор Святого Андрея Первозванного был построен в Сингапуре в середине 19-го века. По словам фотографа Андреана Хадхианто Кви, собор величественно возвышается над окрестностями, сохраняя при этом свою самобытность.

BBC
Фото BBC

«Кладбище XXI века» — так назвал свой снимок Петр Старов. На фотографии изображена замороженная стройка торгового центра в Рязани.

BBC
Фото BBC

Снимок «Вальс пересекающихся мостов» фотографа Го Цзи Хуа сделан в китайской провинции Гуандун при помощи дрона. «Пересечения дорог на снимке создают абстрактный и красивый узор», — отмечает фотограф.

BBC
Фото BBC

«Геометрическая концепция» фотографа Дмитро Левчука — необычный купол холла жилого дома в Дубае.

BBC
Фото BBC

Хоссейн Йоунези запечатлел необычные архитектурные формы современного жилого здания в Иране.

BBC
Фото BBC

«Шероховатые, рельефные трубы станции метро в Нью-Йорке, по которым проложен кабель, гипнотически извиваются над моей головой», — говорит Гаутам Камат Бамболкар. «От входа они тянутся в глубину. Это похоже на страшную рукотворную пещеру», — добавляет фотограф.
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