В Великобритании нашли угрозу для Интернета

Глава британского Генштаба Стюарт Пич заявил, что модернизация ВМФ России представляет угрозу безопасности подводных интернет-кабелей. Об этом сообщает RT.

По его словам, защита этих коммуникаций должна стать приоритетом для стран НАТО, поскольку российские субмарины якобы могут эти каналы связи «перерезать», что будет иметь катастрофические последствия для альянса.

«Россия не только строит новые корабли и подводные лодки, но и продолжает совершенствовать нетрадиционные средства ведения войны и методы информационной борьбы», — заявил глава Генштаба Великобритании.

Он подчеркнул, что российские корабли постоянно прочесывают Атлантический океан, «возможно, с целью незаметно перерезать подводные интернет-кабели». Стюарт Пич предложил увеличить расходы на оборону.

Согласно данным RT, кабели, о которых идет речь, Великобритания и США используют для слежки.