Накануне в Бишкеке завершился VII Международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов», названы его победители. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что в национальном конкурсе в номинации «Лучший фильм» победила лента «Оймок» режиссера Касиет Кубанычбек кызы. Приз за лучшую режиссуру забрал режиссер фильма «Ташкумыр» Евгений Чистяков. Этот же фильм получил награду за лучшее звуковое оформление (звукорежиссер — Марс Тугелов).

Специальный приз жюри получил фильм «Жизнь прекрасна» режиссера Азамата Шаршенова. А специального упоминания жюри удостоились картины «Бакыт» (режиссер Мээрим Догдурбекова) и «Не женское бремя» (режиссер Токтобек Усонов). «Приз зрительских симпатий» получил фильм «Охота» режиссера Ильгиза Турсунбек уулу.

В международном конкурсе лучшим фильмом признана картина из Украины «После» (режиссер — Ханна Джалали). Приз за лучшую режиссуру получил Иосеб Блиадзе (Грузия) за фильм «Три ступеньки». Специальный приз жюри отдали картине «Победа» из Эстонии (режиссер Владислав Муковнин), а специальное упоминание жюри — «Вперед!» (Латвия, режиссер Павел Гуменников).