Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Люди, которые меняли мир

Ахматбек Суюмбаев

В 1920 году в селе Орто-Алаш Чуйской области родился государственный и партийный деятель Ахматбек Суюмбаев. Участник Великой Отечественной войны. В 1955–1960 годах — министр финансов Киргизской ССР. В 1962–1968 годах — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии. Председатель Совета Министров Киргизской ССР (1968–1978 годы).

Абдугани Абдугафуров

В 1941 году в городе Ош родился драматург и переводчик Абдугани Абдугафуров. С 1959 года трудился часовым мастером, учителем школы. С 1964 по 1973 год — литсотрудником, заместителем ответственного секретаря, завотделом в редакции узбекской газеты «Ленин йули».

С 1973 по 1983 год — директор Ошского узбекского музыкально-драматического театра, c 1986 года — начальник Ошского областного управления Госкомиздата Киргизской ССР.

Дебютом в драматургии явилась постановка комедии «Раскаяние» в 1969 году на сцене Ошского узбекского музыкально-драматического театра.

Автор пьес «Алчность» (1972), «Милая соперница» (1974), «Наследство отцов» (1985) и других. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

Памятные даты

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Инициатор — «Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». У этой даты, призванной обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг, есть своя традиция, получившая название «Марш красных зонтов».

В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.

Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и общества. Впервые красный зонт как символ сопротивления возник в 2001 году в Венеции на Первом всемирном конгрессе секс-работников.

У кого намечаются тои

День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Аида Исмаилова. Она родилась 17 декабря 1976 года в городе Фрунзе.

Трудовую деятельность начала в 2000 году с привлечения иностранных инвесторов в Кыргызстан.

С 2011 по 2013 год работала региональным представителем корейской компании PARK8 OPC в КР. С 2013 по 2015 год занималась частным предпринимательством.

Куда сходить

Культура

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается новогодняя мастерская.

Вас ждут творческие новогодние мастер-классы, выставка-ярмарка изделий ручной работы, фотозоны, мастер-шоу от Гильдии кукольников Кыргызстана. Подробнее

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Женитьба Бальзаминова».

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

— Тренинг по самозащите по технике крав-мага.

Здесь вы получите реальные навыки самозащиты. Используются удары в пах, горло, глаза и прочие уязвимые точки нападающего. Еженедельные тренинги для тех, кто не может найти время для занятий в будни. Пол, возраст и уровень вашей подготовки значения не имеют. Регистрация и справки по телефону 0700975417.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Алматы пройдут международные соревнования по таэквондо ITF.

Участвуют спортсмены из стран Центральной Азии. Кыргызстан представляют более десяти бойцов из федерации, которую возглавляет Олег Лим.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.