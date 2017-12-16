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Общество

В Facebook раскрыли секрет счастливого использования соцсетей

Исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке признали, что постоянный просмотр ленты новостей в соцсети негативно сказывается на психическом здоровье пользователей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Уточняется, что среди студентов Мичиганского университета был проведен специальный эксперимент. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями.

Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

Исследователи Facebook выдвинули предположение, что «чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям».

В то же время Facebook призывает больше времени проводить в соцсети.

Чтобы пребывание там было более приятным, советуют больше общаться с друзьями и обмениваться сообщениями в небольших группах.
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