Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes

Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes, сообщает interfax.ru.

Согласно рейтингу, американец заработал за свою карьеру $1,85 миллиарда.

Джордан — легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за команды «Чикаго Буллз» (1984-1993, 1995-1998), «Вашингтон Уизардс» (2001-2003). Он — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс ($1,7 млрд) и Арнольд Палмер ($1,4 млрд).

Среди футболистов самым богатым оказался экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, с доходом в $800 млн поделивший шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.

Португалец Криштиану Роналду, недавно в пятый раз ставший обладателем «Золотого мяча», в рейтинге занял 12-е место ($725 млн). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший «Золотой мяч», разместился на 16-й строчке ($600 млн).

Всего в списке присутствуют 25 спортсменов, ни россиян, ни кыргызстанцев в нем нет.