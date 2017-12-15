Российский Дед Мороз отказался от пенсии

Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что отказался от пенсии и не получает соответствующие выплаты. Он сообщил об этом в ходе пресс-конференции, передает издание lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Я отказался от пенсии, ко мне приходили из пенсионного фонда. Я считаю, что пенсия нужна тем, кто не может ухаживать за собой, а я могу», — сказал он.

Как сообщается, Дед Мороз отказался от пенсии сразу после того, как поселился в Великом Устюге. Причем он не уточнил свой возраст, заметив только, что ему «столько лет, сколько существует мир».

В ходе пресс-конференции Дед Мороз также сообщил, что у него нет планов баллотироваться в президенты России. Он пояснил журналистам, что его должность выше. И добавил, что уже подготовил подарок для действующего российского лидера, не уточнив, какой.