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Общество

Вьетнамец 40 лет жил в лесу, думая, что идет война

Житель Вьетнама 40 лет жил в лесу и ел крыс, думая, что до сих пор идет война. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на издание Metro.

Хо Ван Ланг вместе с отцом, который был ветераном армии Южного Вьетнама, бежал из своей маленькой деревни в провинции Куанг Нгай в 1971 году. Чтоб выжить, мальчик на протяжении 40 лет питался крысами и жил отшельником, думая все это время, что война еще не закончилась.

Решение сбежать из деревни 85-летний Хо Ван Тхань принял после того, как его жена и две сестры погибли после взрыва американской бомбы. С тех пор он с сыном скрывался от людей, опасаясь, что их могут убить в перестрелке.

Отец и сын жили на деревьях, и вместо одежды у них были набедренные повязки, изготовленные из коры. Местные жители нашли их только в 2013 году. Сейчас они медленно приспосабливаются к цивилизации и живут в доме недалеко от привычных джунглей.

Совсем недавно управляющий директор туристической компании Docastaway, которая предлагает клиентам отдых в отдаленных и необитаемых частях мира, встретился с 44-летним Ван Лангом. Мужчина хотел узнать его методы выживания, но в итоге в течение пяти дней жил вместе с ним в джунглях.
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