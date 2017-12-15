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Общество

Группа Adem Dance из Кыргызстана попала в шестерку лучших Asia’s Got Talent

Ученики Атая Омурзакова, группа Adem Dance, попала в шестерку лучших Asia’s Got Talent. Результаты объявили накануне в Сингапуре.

На первом этапе они произвели настоящий фурор и завоевали Golden Buzzer. Эта награда дает право напрямую пройти в полуфинал конкурса, минуя все этапы отбора. В финал ребята прошли благодаря поддержке зрителей.

Победителей второго сезона выбирали зрители. За $100 тысяч боролись девять финалистов. Победителем стала The Sacred Riana, выступавшая в жанре «магия».

Напомним, группа Adem Dance была единственным представителем Центральной Азии.
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