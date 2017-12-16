Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане без осадков. Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 1-6 метров в секунду.

День уменьшится до 9 часов 2 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью −8 градусов, днем −3.

Хорошая новость

Памятные даты

В 2007 году на выборах в Жогорку Кенеш победила партия «Ак-Жол». По подсчетам ЦИК, она получила максимальное количество мест. При этом мандатов лишились все оппозиционные партии. Многие международные наблюдатели обвиняли ЦИК КР в подтасовке результатов.

Люди, которые меняли мир

Родился Миталип Мамытов

16 декабря 1939 года в селе Кок-Жар Ноокатского района родился кыргызский врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик Миталип Мамытов.

Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.

По состоянию на 2017 год автор более 260 научных работ, в том числе пяти монографий, восьми изобретений, пяти учебных пособий, научный руководитель двух докторских и более десяти кандидатских диссертаций.

Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.

Сегодня выдающемуся врачу исполняется 78 лет.

Умер Гапар Айтиев

В 1984 году в возрасте 72 лет в Бишкек умер живописец, один из первых профессиональных кыргызских художников, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке Гапар Айтиев.

Он автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.

Его имя носит Музей изобразительных искусств в Бишкеке.

Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР. В 1940–1941, 1944–1951 и 1952–1977 годах был председателем правления Союза художников Киргизии.

Похоронен в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

— В 10.00 в «Асанбай-центре» пройдет благотворительная новогодняя ярмарка.

Новогодняя ярмарка — отличная возможность купить подарки — авторские изделия профессиональных художников, дизайнеров, известных студий и мастерских, уникальные сувениры, новогодние игрушки, свечи, открытки и картины, сладости, элементы декора, а также пить чай, слушать музыку и веселиться.

Вырученные на ярмарке деньги будут направлены на помощь тяжело больным детям, подопечным Первого детского хосписа в Бишкеке.

Цена билета 200 сомов.

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Жила-была Сыроежка».

Сюжет спектакля-сказки почти детективный. Злой Мухомор задумал избавиться от добрых и веселых съедобных грибов, обитающих на солнечной полянке. Для этого он вместе с парой Поганок похитил ключ от волшебного сундучка. Волшебный он потому, что управляет дождиком. А значит, над всем живым в лесу нависла угроза! И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

— В 12.00 в арт-баре Chicken Star состоится Christmas Bazar: ART to the WORLD.

Вас ждут рождественский базар, где вы сможете приобрести авторские креативные подарки, сделанные художниками Бишкека. Вас также ждут специальные сертификаты и сувениры от команды «Чикенстар», много рождественской музыки и сладостей.

Вход свободный.

— В 12.00 в My Hostel Bishkek проведут детский кулинарный мастер-класс.

Кулинарный мастер класс, на котором дети научатся готовить вкусные и интересные блюда, пройдет в уютной обстановке, с играми и — неожиданно — изучением английского языка.

Детки научатся готовить:

— классическую итальянскую пиццу «Маргарита»;

— настоящие американские бургеры;

— итальянский десерт тирамису;

— имбирный лимонад.

Телефон для справок: 996 (312) 572725.

— В 14.00 в кофейне «Coffee.kg» состоится благотворительный вечер.

Это презентация авторского поэтического сборника Раушан Качиевой «Слезы сердца». Все собранные от продажи книги средства направят на нужды регионального детского реабилитационного центра.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» вечер авторской песни.

«По просьбам трудящихся вечеру авторской песни быть! Не так часто у нас собираются поющие поэты, так сказать. Решили исправить это маленькое недоразумение», — сообщают организаторы.

Участники:

— Мурат Мусабаев;

— Андрей Соколов;

— Виталий Мальцев;

— Азамат Джаманкулов.

Вход свободный.

— В 21.00 в арт-баре Chicken Star — Saturday Open Mic (SOM) Night.

Организаторы обещают заряд сумасшедшей энергии и яркое настроение. Каждый будет иметь шанс выступить на сцене. Вход свободный.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Спорт

— В Бишкеке — кубок Кыргызстана по вольной борьбе.

На турнир собрались сильнейшие борцы республики. Одна из целей — подготовка к чемпионату Азии-2018, который состоится в КР.

— В SunClub пройдет открытый чемпионат Кыргызстана по снукеру.

Этот сезон для наших снукеристов удался: они побеждали на международных состязаниях, провели в Бишкеке континентальное первенство. Чемпионат КР — финальный аккорд года.

— В клубе «Ормон хан» начинаются соревнования на кубок омбудсмена Кыргызстана по бильярду.

Турнир проводится ежегодно. В этот раз борьба разворачивается в дисциплине «московская пирамида» среди игроков до 50 и старше 50 лет.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 14.00, отель City Hotel — круглый стол «Религия, право и политика» под руководством Кадыра Маликова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.