Неделя-24. Что вы могли пропустить

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Узбекистаном, где провел переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиеевым. Как водится, они наговорили много хороших слов друг другу, вспомнили, что мы все-таки должны быть хорошими соседями и совместно развивать экономику и торговлю. Кроме того, главы государств подписали несколько двусторонних документов.

Читайте по теме Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»

Как раз перед визитом выяснилось, что Узбекистан обратился в международный арбитраж по поводу изъятия четырех пансионатов на Иссык-Куле. Кыргызстан конфликт развивать не захотел и предложил урегулировать его. В частности, предлагается вернуть пансионаты Узбекистану, но землю под ними оставить в собственности Кыргызстана. Соглашение могут подписать в ближайшее время.

Скандалом обернулись итоги работы комиссии, которая разбиралась с тем, насколько обоснованно в силовых структурах получают надбавки и пенсии за участие в боевых действиях. В итоге выявили только 159 фальшивых ветеранов-афганцев! Теперь делом займется Военная прокуратура.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Экономика начала температурить

Национальный статистический комитет Кыргызстана представил предварительные итоги социально-экономического развития страны за 11 месяцев 2017 года. Цифры показывают: рост ВВП замедлился, но еще остается положительным. Зато в республике начался рост цен на продукты, товары и услуги. Подробнее в обзоре ИА «24.kg».

Как суметь не освоить деньги

Приток иностранных инвестиций в Кыргызстан резко снизился. По данным Нацстаткома, сумма кредитов и грантов сократилась почти в 2,5 раза. В 2015 году Кыргызстан получил $1,573 миллиона, а в 2016-м в республику поступило всего $655 миллионов инвестиций. Стали меньше вкладывать страны СНГ и Евросоюза. Лидером по полученным инвестициям является Бишкек. Однако зачастую осваивать их не торопится. Об этом в материале «Завод по переработке мусора под вопросом. Мэрия бойкотирует 22 миллиона от ЕБРР».

Золотой двигатель экономики

Фото «Кумтор Голд Компани». Высокогорный рудник оказывает на экономику Кыргызстана заметное влияние

Золото остается одной из главных статей кыргызского экспорта и поступает в основном на западный рынок. По оценкам различных источников, объем добычи золота в Кыргызстане по итогам года может достигнуть 17-18 тонн. Производство драгметалла оказывает мощное влияние на экономику и оценивается как минимум в несколько процентов ВВП. Об этом в материале «Товар, который держит на плаву экономику Кыргызстана».

Почему милиция не торопится с делом?

В Иссык-Кульской области 19 октября 2017 года между селами Бирлик и Талды-Суу в зарослях камыша подросток обнаружил труп мужчины. Он сообщил в милицию. Правоохранители отправили тело в морг и занялись установлением личности. Не найдя семью погибшего, через четыре дня похоронили мужчину. Но вскоре выяснилось, что у него есть семья. В милицию поступило заявление, но там почему-то не спешат заниматься расследованием. Подробнее об этом в материале «Загадочная смерть на Иссык-Куле. Уголовное дело не возбуждено».

Один день под хохлому

Фото ИА «24.kg». Работы учеников с мастер-классов по росписи посуды

Это была любовь с первого взгляда. Рисовать я не умею, но всегда воображаю, как беру кисть, окунаю в краску, и получается пусть не шедевр, но что-то близкое к нему. Увидев впервые работы мастера Галины Ан, влюбилась. Борясь со страхом неудачи, решила познакомиться с ремеслом поближе. Что в итоге из этого вышло, читайте в нашей рубрике «Мои 24».

Какие пансионаты вновь передают Узбекистану

В апреле 2016 года четыре узбекских пансионата на Иссык-Куле — «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бустон» — перешли под юрисдикцию Кыргызстана. Такое решение принял тогдашний премьер-министр Темир Сариев. Из-за них Узбекистан подал в международный арбитраж. Но ситуацию, похоже, смогли урегулировать. Что же возвращается Узбекистану? Об этом в обзоре ИА «24.kg».

Патриоты хотят вернуть бывшего премьера

Фото ИА «24.kg». Митинг у Посольства Беларуси в Бишкеке

В Бишкеке у Посольства Беларуси прошел митинг общественного объединения «Айкол Ала-Тоо». Участники акции протеста просили выйти к ним представителя дипломатического ведомства. Они также обратились к президенту Александру Лукашенко: «Отдайте Кыргызстану Данияра Усенова, который должен сидеть пожизненно в тюрьме. Мы надеемся, что вы услышите наш голос». Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

Такой поддержкой недовольны

С 1 января 2018 года в Кыргызстане вступит в силу новый закон о государственных пособиях. По нему единовременное пособие при рождении каждого ребенка (суйунчу) в размере 4 тысяч сомов и ежемесячное пособие в 700 сомов по уходу за каждым ребенком до 3 лет будут получать все семьи независимо от уровня дохода. И если суйунчу все одобрили, то поддержка многодетных вызвала недовольство. Почему? Подробности в материале «На детские пособия кыргызстанцы покупали водку. А теперь начнут работать?»

Аккредитация школ. Полицейский режим или помощь учителю?

В Кыргызстане любые нововведения в школах нередко заканчиваются сбором денег. Вот и подготовка к аккредитации в одной из общеобразовательных организаций обернулась сбором приличной суммы с мизерной зарплаты учителей. О том, что такое аккредитация, сколько она стоит и с какой целью проводится, в интервью ИА «24.kg» рассказали министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и директор Национального центра тестирования (НЦТ) Артур Бакиров.

Как американка стала знатоком плова

Фото из личного архива Кати Делгадо. Город Токмак, Бурана

Катя Делгадо родом из американского города Атланта. Она волонтер Корпуса мира. Последние полтора года преподает английский язык в университете имени И.Арабаева и ведет англоязычные клубы в библиотеке имени К.Баялинова. И за это время, проживая в кыргызской семье, превратилась в настоящего знатока плова. А что еще ей нравится в Кыргызстане и что она хотела бы изменить, об этом в интервью ИА «24.kg».

Что читают на досуге балерины

Солистка балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Асель Айдарова выбрала свой «Топ-5 книг». При этом она не просто прочитала эти произведения, но и постоянно на большой сцене участвует во многих спектаклях, созданных на их основе.