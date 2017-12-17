Неделя-24. Что вы могли пропустить

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Узбекистаном, где провел переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиеевым. Как водится, они наговорили много хороших слов друг другу, вспомнили, что мы все-таки должны быть хорошими соседями и совместно развивать экономику и торговлю. Кроме того, главы государств подписали несколько двусторонних документов.
Скандалом обернулись итоги работы комиссии, которая разбиралась с тем, насколько обоснованно в силовых структурах получают надбавки и пенсии за участие в боевых действиях. В итоге выявили только 159 фальшивых ветеранов-афганцев! Теперь делом займется Военная прокуратура.
О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».
Экономика начала температурить
Национальный статистический комитет Кыргызстана представил предварительные итоги социально-экономического развития страны за 11 месяцев 2017 года. Цифры показывают: рост ВВП замедлился, но еще остается положительным. Зато в республике начался рост цен на продукты, товары и услуги. Подробнее в обзоре ИА «24.kg».
Как суметь не освоить деньги
Приток иностранных инвестиций в Кыргызстан резко снизился. По данным Нацстаткома, сумма кредитов и грантов сократилась почти в 2,5 раза. В 2015 году Кыргызстан получил $1,573 миллиона, а в 2016-м в республику поступило всего $655 миллионов инвестиций. Стали меньше вкладывать страны СНГ и Евросоюза. Лидером по полученным инвестициям является Бишкек. Однако зачастую осваивать их не торопится. Об этом в материале «Завод по переработке мусора под вопросом. Мэрия бойкотирует 22 миллиона от ЕБРР».
Золотой двигатель экономики
Золото остается одной из главных статей кыргызского экспорта и поступает в основном на западный рынок. По оценкам различных источников, объем добычи золота в Кыргызстане по итогам года может достигнуть 17-18 тонн. Производство драгметалла оказывает мощное влияние на экономику и оценивается как минимум в несколько процентов ВВП. Об этом в материале «Товар, который держит на плаву экономику Кыргызстана».
Почему милиция не торопится с делом?
В Иссык-Кульской области 19 октября 2017 года между селами Бирлик и Талды-Суу в зарослях камыша подросток обнаружил труп мужчины. Он сообщил в милицию. Правоохранители отправили тело в морг и занялись установлением личности. Не найдя семью погибшего, через четыре дня похоронили мужчину. Но вскоре выяснилось, что у него есть семья. В милицию поступило заявление, но там почему-то не спешат заниматься расследованием. Подробнее об этом в материале «Загадочная смерть на Иссык-Куле. Уголовное дело не возбуждено».
Один день под хохлому
Это была любовь с первого взгляда. Рисовать я не умею, но всегда воображаю, как беру кисть, окунаю в краску, и получается пусть не шедевр, но что-то близкое к нему. Увидев впервые работы мастера Галины Ан, влюбилась. Борясь со страхом неудачи, решила познакомиться с ремеслом поближе. Что в итоге из этого вышло, читайте в нашей рубрике «Мои 24».
Какие пансионаты вновь передают Узбекистану
В апреле 2016 года четыре узбекских пансионата на Иссык-Куле — «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бустон» — перешли под юрисдикцию Кыргызстана. Такое решение принял тогдашний премьер-министр Темир Сариев. Из-за них Узбекистан подал в международный арбитраж. Но ситуацию, похоже, смогли урегулировать. Что же возвращается Узбекистану? Об этом в обзоре ИА «24.kg».
Патриоты хотят вернуть бывшего премьера
В Бишкеке у Посольства Беларуси прошел митинг общественного объединения «Айкол Ала-Тоо». Участники акции протеста просили выйти к ним представителя дипломатического ведомства. Они также обратились к президенту Александру Лукашенко: «Отдайте Кыргызстану Данияра Усенова, который должен сидеть пожизненно в тюрьме. Мы надеемся, что вы услышите наш голос». Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».
Такой поддержкой недовольны
С 1 января 2018 года в Кыргызстане вступит в силу новый закон о государственных пособиях. По нему единовременное пособие при рождении каждого ребенка (суйунчу) в размере 4 тысяч сомов и ежемесячное пособие в 700 сомов по уходу за каждым ребенком до 3 лет будут получать все семьи независимо от уровня дохода. И если суйунчу все одобрили, то поддержка многодетных вызвала недовольство. Почему? Подробности в материале «На детские пособия кыргызстанцы покупали водку. А теперь начнут работать?»
Аккредитация школ. Полицейский режим или помощь учителю?
В Кыргызстане любые нововведения в школах нередко заканчиваются сбором денег. Вот и подготовка к аккредитации в одной из общеобразовательных организаций обернулась сбором приличной суммы с мизерной зарплаты учителей. О том, что такое аккредитация, сколько она стоит и с какой целью проводится, в интервью ИА «24.kg» рассказали министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и директор Национального центра тестирования (НЦТ) Артур Бакиров.
Как американка стала знатоком плова
Катя Делгадо родом из американского города Атланта. Она волонтер Корпуса мира. Последние полтора года преподает английский язык в университете имени И.Арабаева и ведет англоязычные клубы в библиотеке имени К.Баялинова. И за это время, проживая в кыргызской семье, превратилась в настоящего знатока плова. А что еще ей нравится в Кыргызстане и что она хотела бы изменить, об этом в интервью ИА «24.kg».
Что читают на досуге балерины
Солистка балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Асель Айдарова выбрала свой «Топ-5 книг». При этом она не просто прочитала эти произведения, но и постоянно на большой сцене участвует во многих спектаклях, созданных на их основе.