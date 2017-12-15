Осужденному за изнасилование прибавили срок за побег из колонии-поселения

Кызыл-Кийский городской суд прибавил мужчине срок за побег из колонии-поселения. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Ранее осужденный отбывал наказание за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Приговором Жайылского районного суда он был осужден на 17 лет лишения свободы.

В связи с тем что сидеть обвиняемому в тяжких преступлениях осталось четыре года, его перевели в колонию-поселение города Кызыл-Кии.

«Б.Р.А. предупредили об условиях содержания в исправительном учреждении. Он устроился на работу в частное предприятие «Авахан». Но через некоторое время без разрешения ушел с работы, решив сбежать», — сказано в приговоре суда.

Подсудимый уверял, что самовольно оставил место работы, поскольку его избил работодатель.

Суд счел вину Б.Р.А. полностью доказанной и прибавил ему 1,5 года к неотбытому сроку. Кроме того, ему изменен режим содержания: из колонии-поселения Б.Р.А. переведут в исправительную колонию строгого режима. В общей сложности обвиняемый должен отсидеть еще 5 лет и 4 месяца.