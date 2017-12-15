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Общество

Отец обвиняемых по делу о теракте в Петербурге возвращается в Кыргызстан

Отец обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге возвращается в Кыргызстан. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана.

По ее данным, после появления информации в СМИ о задержании все данные передали Посольству КР в РФ. Оказалось, что ФСБ России не задерживала Ахрала Азимова, а пригласила, чтобы вручить уведомление об аннулировании российского гражданства. Поэтому он должен покинуть территорию Российской Федерации.

У Азимова было два гражданства — российское и кыргызское. «Посольство КР в Москве выдало Азимову свидетельство о возвращении на родину. В ближайшее время, возможно, даже сегодня, он прилетит в Кыргызстан», — сообщили в МИДе.

Накануне сообщалось, что сотрудники московской полиции задержали Ахрала Азимова, отца Аброра и Акрама, обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек, еще более 50 человек получили ранения. Взрыв квалифицировали как теракт. По версии следствия, бомбу взорвал террорист-смертник, 22-летний гражданин России, уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Аброра Азимова задержали как организатора теракта, его брата Акрама обвиняют в «фальсификации документов членов международной террористической организации».
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