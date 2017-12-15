«Врачи без границ» сообщили о тысячах рохинджа, погибших в Мьянме

Организация «Врачи без границ» сообщила о тысячах рохинджа, погибших в Мьянме. Об этом сообщила русская служба BBC.

По меньшей мере 6,7 тысячи представителей народности рохинджа убиты во время вспышки насилия в Мьянме осенью 2017 года. На основе опросов беженцев, которые скрываются в соседнем Бангладеш, активисты предполагают, что число погибших значительно выше, чем официальные данные властей Мьянмы. Они сообщали всего о 400 жертвах.

«Врачи без границ» заявили, что это пока самое явное свидетельство масштабного насилия со стороны властей Мьянмы. В то же время военные возлагают вину за конфликт на террористов и отрицают любые неправомерные действия.

В Бангладеш с августа бежали более 647 тысяч рохинджа.