11:15
-7
USD 69.75
EUR 82.48
RUB 1.19
Общество

«Врачи без границ» сообщили о тысячах рохинджа, погибших в Мьянме

Организация «Врачи без границ» сообщила о тысячах рохинджа, погибших в Мьянме. Об этом сообщила русская служба BBC.

По меньшей мере 6,7 тысячи представителей народности рохинджа убиты во время вспышки насилия в Мьянме осенью 2017 года. На основе опросов беженцев, которые скрываются в соседнем Бангладеш, активисты предполагают, что число погибших значительно выше, чем официальные данные властей Мьянмы. Они сообщали всего о 400 жертвах.

«Врачи без границ» заявили, что это пока самое явное свидетельство масштабного насилия со стороны властей Мьянмы. В то же время военные возлагают вину за конфликт на террористов и отрицают любые неправомерные действия.

В Бангладеш с августа бежали более 647 тысяч рохинджа.

  • Рохинджа — этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме. Правительство отказывает им в гражданстве, называя нелегальными иммигрантами из Бангладеш. По вероисповеданию рохинджа — мусульмане. По данным ООН, они являются одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире.
Ссылка:
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Мировых лидеров в образе беженцев изобразил сирийский художник
Суд изберет меру пресечения водителю, сбившему насмерть шестилетнюю девочку
ООН назвала операцию против рохинджа в Мьянме этнической чисткой
В Бишкеке через WhatsApp приглашают на митинг в поддержку мусульман Мьянмы
ДУМК сделало заявление по ситуации в Мьянме
Директора московской типографии, где погибли кыргызстанки, осудили на 2,5 года
Лагерь сирийских беженцев. Город Кахраманмараш, Турция. Фоторепортаж
Посольство решает вопрос доставки тел погибших в России кыргызстанцев на родину
Стали известны фамилии погибших в Москве кыргызстанцев
В мире более 65 миллионов человек вынужденно покинули свои дома
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
Mega iTV&nbsp;&mdash; наслаждайся возможностями цифрового телевидения! Mega iTV — наслаждайся возможностями цифрового телевидения!
Оплатить за&nbsp;домофон (услуги ИП&nbsp;Галимова И.Р.) теперь можно и&nbsp;в&nbsp;БТА Банке Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном
Забота о&nbsp;здоровье: отдых и&nbsp;обследование в&nbsp;Турции Забота о здоровье: отдых и обследование в Турции