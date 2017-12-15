«Врачи без границ» сообщили о тысячах рохинджа, погибших в Мьянме

Организация «Врачи без границ» сообщила о тысячах рохинджа, погибших в Мьянме. Об этом сообщила русская служба BBC.
По меньшей мере 6,7 тысячи представителей народности рохинджа убиты во время вспышки насилия в Мьянме осенью 2017 года. На основе опросов беженцев, которые скрываются в соседнем Бангладеш, активисты предполагают, что число погибших значительно выше, чем официальные данные властей Мьянмы. Они сообщали всего о 400 жертвах.
В Бангладеш с августа бежали более 647 тысяч рохинджа.
- Рохинджа — этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме. Правительство отказывает им в гражданстве, называя нелегальными иммигрантами из Бангладеш. По вероисповеданию рохинджа — мусульмане. По данным ООН, они являются одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире.