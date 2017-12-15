11:15
-7
USD 69.75
EUR 82.48
RUB 1.19
Общество

В некоторых районах Кыргызстана 18-22 декабря не будет газа

В некоторых районах Кыргызстана на следующей неделе будут отключать газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

  • 18-19 декабря — город Токмак (улица Шоссейная, 34-40);
  • 18-19 декабря — город Кант (улицы Ленина, Кутузова, Гризодубова, Восточная, Алиева, Карла Маркса, кафе «Шенси», «Килам»);
  • 18-20 декабря — город Бишкек (район, ограниченный отрезками улиц Элебаева, Толстого, Кулатова, Байтика Баатыра);
  • 19-20 декабря — город Токмак (улица Дубовицкая, 2-6);
  • 21-22 декабря — город Токмак (улицы Советская, 187, Шоссейная, 1-26, ОАО «Айыл Банк», Тайваньский фонд).

 

 
Ссылка:
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области не будет газа
В некоторых районах Бишкека 12 дней не будет газа
В некоторых районах Бишкека 13-17 ноября не будет газа
В некоторых районах Кара-Балты завтра не будет газа
В ноябре кыргызстанцы будут платить за кубометр природного газа на тыйын больше
В ряде районов Бишкека отключат газ
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
В некоторых районах Токмака завтра не будет газа
В некоторых районах Бишкека и Джалал-Абада два дня не будет газа
В некоторых районах Бишкека и Токмака два дня не будет газа
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
Mega iTV&nbsp;&mdash; наслаждайся возможностями цифрового телевидения! Mega iTV — наслаждайся возможностями цифрового телевидения!
Оплатить за&nbsp;домофон (услуги ИП&nbsp;Галимова И.Р.) теперь можно и&nbsp;в&nbsp;БТА Банке Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном
Забота о&nbsp;здоровье: отдых и&nbsp;обследование в&nbsp;Турции Забота о здоровье: отдых и обследование в Турции