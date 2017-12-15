В некоторых районах Кыргызстана 18-22 декабря не будет газа

В некоторых районах Кыргызстана на следующей неделе будут отключать газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
- 18-19 декабря — город Токмак (улица Шоссейная, 34-40);
- 18-19 декабря — город Кант (улицы Ленина, Кутузова, Гризодубова, Восточная, Алиева, Карла Маркса, кафе «Шенси», «Килам»);
- 18-20 декабря — город Бишкек (район, ограниченный отрезками улиц Элебаева, Толстого, Кулатова, Байтика Баатыра);
- 19-20 декабря — город Токмак (улица Дубовицкая, 2-6);
- 21-22 декабря — город Токмак (улицы Советская, 187, Шоссейная, 1-26, ОАО «Айыл Банк», Тайваньский фонд).